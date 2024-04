Amazon macht Schluss: Auch Prime-Kunden müssen ab 26. April hierfür zahlen

Gegenwärtig können Kundinnen und Kunden von Amazon Prime Video noch von einem echten Geheimtipp profitieren und die japanische Science-Fiction-Komödie „Beyond the Infinite Two Minutes“ ohne Mehrpreis im Rahmen der Streaming-Flatrate sehen. Doch bald endet das Angebot. Wir verraten euch, warum sich der Film lohnt.

Intelligente Science-Fiction-Filme sind gern gesehen, vor allem seit Hollywood seit geraumer Zeit auf bewährte Hausmannskost setzt und eher mit Langeweile brilliert. Der japanische Film aus dem Jahr 2020 ist da ganz anders. Noch gibt es „Beyond the Infinite Two Minutes“ (frei übersetzt „Jenseits der unendlichen zwei Minuten“) bei Amazon Prime Video zu sehen. Doch lange Zeit haben Abonnentinnen und Abonnenten von Prime nicht mehr (bei Amazon Prime Video sehen).

Prime-Mitglieder müssen bald wieder für tollen Science-Fiction-Film zahlen

Wie Amazon informiert, bleiben Kunden nur noch wenige Tage. Bereits am 26. April soll der Film aus der Streaming-Flatrate rausfallen. Ab dann müssen auch Amazon-Kunden mit Prime-Abo für den Film extra zahlen – gegenwärtig knapp 4 Euro für die Leihe oder knapp 10 Euro für den Kauf (bei Amazon ansehen). Ausgaben, die man sich sparen kann, wenn man jetzt noch schnell schaut.

Die Ausgangslage und die filmische Umsetzung sind sehr speziell. Der Café-Inhaber Kato entdeckt, dass sein Computermonitor und sein Fernseher in seinem Laden durch eine Zeitverschiebung irgendwie miteinander verbunden sind. Der Computermonitor zeigt nämlich, was zwei Minuten in der Zukunft passieren wird, und zwar aus der Perspektive des Fernsehers im Café.

Da lohnt der Blick:

Beyond the Infinite Two Minutes | Trailer deutsch

Der Film mit einer Lauflänge von nur 71 Minuten kommt dabei ohne sichtbaren Schnitt aus und wird komplett in Echtzeit erzählt. Ein Film, bei dem man besser aufpassen sollte. Nichts fürs „nebenbei“ zuschauen. Ziemlich innovativ und damit verdient der Gewinner des „Fresh Blood Award“ beim Fantasy Filmfest 2021.

Kritiker und Zuschauer haben eine eindeutige Meinung zum Film

Doch deshalb allein lohnt sich der Film noch nicht. Dafür könnt ihr euch dann auf die Bewertungen der einschlägigen Portale verlassen. Den Anfang macht die IMDb-Bewertung von 7,3 – für einen Independentfilm schon recht ansehnlich. Doch dies ist noch lange nichts gegen das Profi-Votum bei Rotten Tomatoes.

Ganz 99 Prozent und damit so gut wie jeder Filmkritiker fand den Film richtig gut. Bei den Zuschauern waren es gleichfalls mit 90 Prozent eine überwältigende Mehrheit.

Wer also mal einen Zeitreisefilm jenseits des Mainstreams sehen möchte, der sollte sich „Beyond the Infinite Two Minutes“ unbedingt mal anschauen. Absolut sehenswert.