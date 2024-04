Überzeugt auch Stiftung Warentest: Amazon verkauft Elektrorasierer von Braun zum Bestpreis

Elektrorasierer sind bequem, sparen Zeit und bewahren die zarte Männerhaut vor schmerzhaften Schnitten. Die Vorteile lassen sich die Hersteller auch teuer bezahlen. Umso bemerkenswerter ist ein aktuelles Angebot bei Amazon: Der Onlinehändler verkauft einen hervorragend ausgestatteten Elektrorasierer von Braun mit ordentlich Rabatt. Der kann auf Spitzen-Bewertungen verweisen und überzeugt auch die Stiftung Warentest.

Amazon verkauft Braun Series 5 mit Rabatt

Für aktuell nur noch 93,41 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es den Braun Series 5 bei Amazon. Normalerweise kostet der von der Stiftung Warentest exzellent bewertete Elektrorasierer „Gut (1,7)“ fast Doppelte, es handelt sich also um ein wirklich gutes Angebot. Günstiger als bei Amazon gibt es dieses Modell derzeit nirgends.

Braun Series 5 Elektrorasierer mit verschiedenen Aufsätzen und automatischer Erkennung der Bartdichte. Zu 100 Prozent wasserdicht, leichte Reinigung ohne Abnahme des Scherkopfes. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.04.2024 12:16 Uhr

Dank seiner drei flexiblen Klingen passt sich der Braun Series 5 perfekt den Gesichtskonturen an. Das ermöglicht eine komfortable und präzise Rasur. Die Bartdichte erkennt der Braun-Rasierer automatisch und passt die Leistung entsprechend an. So werden bei jeder Rasur mehr Haare entfernt. Ein leicht gummierter Handgriff sorgt für festen Halt während des Rasierens, auch wenn die Hände mal nass sind.

Nach der Rasur kann der Braun Series 5 leicht gereinigt werden, ohne den Scherkopf abnehmen zu müssen. Einfach den Rasier unter fließendes Wasser halten und das Wasser spült die Stoppeln aus dem Scherkopf. Das spart Zeit und Nerven. Sorge um einen Wasserschaden muss man auch nicht haben: Der Rasierer ist 100 Prozent wasserdicht und für die Anwendung unter der Dusche oder mit Schaum und Gel geeignet.

Der Lithium-Ionen-Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 3 Wochen und eine Schnellladung von 5 Minuten reicht für eine Rasur.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rasierer, Barttrimmer-Aufsatz, 3-Tage-Bart-Aufsatz, Schutzkappe, Netzteil und Reinigungsbürste. Damit ist alles enthalten, was man für eine gründliche Rasur braucht. Da der Braun Series 5 auch kompatibel mit dem EasyClick-System ist, kann man den Elektrorasierer um weitere Aufsätze erweitern.

Für wen lohnt sich der Braun-Elektrorasierer bei Amazon?

Der Braun Series 5 punktet mit einer hervorragenden Ausstattung, einfachen Handhabung und überzeugt dabei auch die kritischen Experten der Stiftung Warentest. Mit dem aktuellen Amazon-Angebot können Käufer fast 50 Prozent sparen. Wer auf der Suche nach einem guten Elektrorasierer zum Top-Preis ist, kann hier zugreifen.

