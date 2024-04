E-Auto-Hersteller schenkt euch 4.000 Euro als Amazon-Gutschein

Der Absatz von E-Auto ist in Deutschland ins Stocken geraten. Selbst Preis-Leistungs-Knaller aus China haben es mittlerweile nicht mehr so leicht. Autobauer müssen sich also etwas Besonderes ausdenken, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. MG schenkt euch bis zu 4.000 Euro als Amazon-Guthaben, wenn ihr euch eines der E-Autos kauft.

MG schenkt euch 4.000 Euro als Amazon-Gutschein

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem E-Auto seid und zufällig auch ein Modell von MG im Blick habt, dann solltet ihr diese Aktion kennen. Bis zum 30. April 2024 bekommt ihr beim Kauf eines neuen E-Autos von MG bis zu 4.000 Euro als Amazon-Gutschein geschenkt. Die E-Autos des Herstellers sind sowieso schon ganz attraktiv ausgestattet und bepreist. Umso interessanter ist diese schon etwas verrückte Aktion mit dem Amazon-Gutschein.

MG schenkt euch bis zu 4.000 Euro als Amazon-Gutschein, wenn ihr ein E-Auto kauft. (Bildquelle: MG)

Folgende Modelle machen bei der Aktion mit:

MG4 Electric Standard (Gutscheinwert 3.000 €)

MG4 Electric Comfort (Gutscheinwert 4.000 €)

MG4 Electric Luxury (Gutscheinwert 4.000 €)

MG4 Electric Trophy Extended Range (Gutscheinwert 4.000 €)

MG4 Electric XPOWER (Gutscheinwert 4.000 €)

MG ZS EV Standard Luxury (Gutscheinwert 4.000 €)

MG ZS EV Maximal Comfort (Gutscheinwert 4.000 €)

MG ZS EV Maximal Luxury (Gutscheinwert 4.000 €)

Ihr erhaltet den Amazon-Gutschein nach der Auslieferung eures MGs. Die verbindliche Bestellung muss bis zum 30. April 2024 eingehen, damit ihr von der Aktion profitieren könnt. Die Preise für den MG4 Electric beginnen bei 34.990 Euro. Beim MG ZS EV geht es bei 35.990 Euro los. Alle Informationen zu der Aktion erhaltet ihr auf dieser Webseite von MG (bei MG anschauen). Alternativ könnt ihr sicher auch bei eurem MG-Händler anfragen und direkt eine Probefahrt machen.

MG4 ist ziemlich beliebt

MG4 Electric: Der neue Volksstromer aus China ist da

Der MG4 Electric ist ein wirklich starkes E-Auto. Es ist bezahlbar, bietet viel Ausstattung zu einem attraktiven Preis und sieht auch noch gut aus. Kein Wunder, dass der Wagen in Deutschland beliebt ist. Mit der XPOWER-Version kam dann auch noch ein echter Porsche-Killer mit 435 PS und 600 NM Drehmoment auf den Markt. Damit kann man es richtig krachen lassen. Die Amazon-Gutschein-Aktion ist in jedem Fall ein zusätzlicher Anreiz, um sich eines der E-Autos zu kaufen.

