Amazon verkauft aktuell ein geniales Küchengerät zum Schleuderpreis

Wenn es ein Küchengerät gibt, auf das ich seit meiner Studienzeit nicht verzichten kann, dann ist es die Heißluftfritteuse. Aktuell könnt ihr bei Amazon ein großes Modell zum echten Schleuderpreis kaufen. Käuferinnen und Käufer sind zufrieden und ihr könnt euch den Alltag damit erleichtern.

Amazon verkauft Heißluftfritteuse für unter 40 Euro

Wenn ihr euch eine Heißluftfritteuse von namhaften Herstellern wie Philips oder Ninja kaufen wollt, dann zahlt ihr schnell über 100 Euro, teilweise auch über 200 Euro. Doch das muss nicht sein. Aktuell bekommt ihr eine große Heißluftfritteuse von Cecotec mit einem Volumen von 5,5 Litern für schlappe 38,90 Euro (bei Amazon anschauen). Hätte ich nicht erst vor einigen Monaten ein Modell mit WLAN gekauft, hätte ich hier ohne zu zögern zugeschlagen.

Dieses Modell hat die Verkaufsschlager bei Amazon im Sturm erobert. Es bekommt 4,4 Sterne bei über 10.000 Bewertungen. Die meisten Menschen sind also mit der Leistung zufrieden. Die blaue Akzentfarbe gefällt zwar nicht jedem, doch sie leuchtet nicht, wie einige denken.

Wie bei anderen Modellen habt ihr voreingestellte Programme, die ihr nutzen könnt. Aber ihr könnt auch einfach die Zeit und Temperatur selbst wählen. Die Temperatur lässt sich auf bis zu 200 Grad und der Timer auf bis zu 60 Minuten einstellen. Es lassen sich also die meisten Gerichte zubereiten. In einer Heißluftfritteuse ist die Zubereitungszeit auch deutlich kürzer als in einem Backofen. So spart ihr am Ende auch Energiekosten.

Im Video könnt ihr euch die Heißluftfritteuse von Cecotec in Aktion anschauen:

Cecotec-Heißluftfritteuse vorgestellt

Wieso würde ich mir diese Heißluftfritteuse kaufen?

Ich nutze Heißluftfritteusen bereits seit Jahren und würde mich für dieses Modell aus mehreren Gründen entscheiden. Zunächst einmal ist der Garraum mit 5,5 Litern sehr groß. Weiterhin bekommt ihr ein quadratisches Design, in das viel mehr Sachen reinpassen. Ich hatte mal eine runde Heißluftfritteuse und war damit überhaupt nicht zufrieden. Zudem ist dieses Modell für die Leistung sehr günstig. Hier macht ihr nichts falsch. Sollte dieses Modell ausverkauft sein, findet ihr nachfolgend noch eine ähnlich günstige Alternative:

