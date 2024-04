Amazon in Partylaune: Gaming-Serie zahlt sich richtig aus

Die nächste große Adaption eines Videospiel-Klassikers führt euch in die verstrahlte Postapokalypse. Die neue Fallout-Serie für Amazon Prime Video scheint dabei fast alles richtig zu machen. Erste Kritikerstimmen zeigen sich begeistert.

Fallout 76 Facts

Das sagen Kritiker zur Fallout-Serie

HBO hat mit The Last of Us gezeigt, wie Videospielserien aussehen müssen. Jetzt versucht auch Amazon sein Glück – und trifft damit voll ins Schwarze. Alle acht Folgen der neuen Fallout-Serie sind jetzt auf Prime Video verfügbar. Die Kritiker zeigen sich vom postapokalyptischen Abenteuer begeistert.

Anzeige

Laut dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes bewerten 93 Prozent der Kritiker die erste Staffel der Gaming-Serie positiv. Auch die Nutzerwertung steht bei 93 Prozent. Gelobt werden unter anderem die Schauspieler und die brutale Action. Zwar gibt es auch Stimmen, die mit der Serie gar nichts anfangen konnten, aber die sind in der deutlichen Minderheit.

Hier ein paar der Reviews von Rotten Tomatoes:

Die acht Episoden umfassende Staffel spielt in einem lebendigen und fesselnden Universum, das den Spielern bekannt vorkommen wird – obwohl man die Reihe nicht kennen muss, um das düster-komische Vergnügen zu genießen (Kristen Baldwin von Entertainment Weekly).

Anzeige

Die schrullige Atmosphäre ist oft herrlich charmant und unterhaltsam, ohne jedoch jemals den Ernst der Situation und die zutiefst erschreckenden Themen und Ideen zu untergraben, die erforscht werden (Perri Nemiroff auf YouTube).

Mit seinem scharfsinnigen Humor, dem Soundtrack aus den 1950er Jahren und der stilvollen und doch blutigen Gewalt ist das ein starker Anwärter auf die beste Serie, die ihr dieses Jahr sehen werdet (Lori Meek von Ready Steady Cut).

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für die Fallout-Serie bei unseren Kollegen von Kino.de an:

Fallout – Trailer Deutsch

Zweite Staffel von Fallout so gut wie bestätigt

Die Fallout-Serie spielt im selben Universum wie die Rollenspiele, aber erzählt eine komplett eigene Geschichte. Das war eine klare Anweisung von Bethesda-Chef Todd Howard. Auch hinter den Kulissen bei Amazon scheint man mit der Serie sehr zufrieden zu sein. So gab es bereits vor Release handfeste Hinweise darauf, dass eine zweite Staffel schon längst bestätigt ist.