Fallout-Serie: Release-Date, Cast, Episodenliste & mehr

Die Postapokalypse rückt näher – in Serien-Form. „Fallout“ basiert auf der berühmten gleichnamigen Videospiel-Reihe, die seit 1997 immer wieder die Geschichte eines „Vault-Dwellers“ – also eines Bunkerbewohners – erzählt, der Jahrzehnte nach einer atomaren Katastrophe wieder die Oberfläche der Erde bereist. Wann die heißersehnte Actionkomödie erscheint, wer mitspielt und mehr, erfahrt ihr hier.

Die „Fallout“-Serie ist ab dem 11. April 2024 im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar. Die erste Staffel der Live-Action-Serie besteht aus 8 Episoden, welche nicht im wöchentlichen Rhythmus, sondern alle direkt veröffentlicht werden.

Die Serie basiert dabei nicht auf einer der bereits bekannten Geschichten oder Figuren aus den Videospielen, sondern erzählt ihre eigene Geschichte im „Fallout“-Universum. Wie bei den Videospielen, geht es aber auch in der Serie um eine ehemalige Vault-Bewohnerin, die im Atomschutzbunker aufgewachsen ist. Die Geschichte spielt „Fallout“-typisch in einer alternativen Zeitlinie unserer Welt, in der es nachdem zweiten Weltkrieg zur Apokalpyse durch einen Atomkrieg kam. 219 Jahre später steigt Protagonistin Lucy (Ella Prunell) aus dem Bunker und begibt sich auf eine Reise durch das verwüstete Los Angeles und das Ödland darum in den USA.

Cast

Für das Drehbuch der Serien-Adaption von „Fallout“ zeichnen Geneva Robertson-Dworet („Captain Marvel“, „Tomb Raider“) und Graham Wagner („Portlandia“, „Silicon Valley“) verantwortlich.

In den Hauptrollen sind Ella Purnell („Die Insel der besonderen Kinder“, „Yellowjackets“), Moisés Aria („Kings of Summer“, „Ender's Game“), Aaron Moten („Disjointed“, „Father Stu“) und Walton Goggins („Justified“, „The Hateful 8“) zu sehen.

Episodenliste

Folge Titel Release 1 The End 11.4.24 2 TBA 11.4.24 3 TBA 11.4.24 4 TBA 11.4.24 5 TBA 11.4.24 6 TBA 11.4.24 7 TBA 11.4.24 8 TBA 11.4.24

