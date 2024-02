ADN Anime: Kosten & Angebot des Streamingdienstes

Der französische Anime-Streamingdienst „Animation Digital Network“, kurz „ADN“, ist seit Januar 2024 auch in Deutschland verfügbar. Was das Abo kostet und welche Inhalte der junge Dienst bietet, erfahrt ihr hier.

Kosten des Abos

Das Abo von ADN ist ein typisches Flatrate-Angebot Netflix, Disney+ und der großen Konkurrenz Crunchyroll. Mit dem Monatsabo für 6,99 Euro oder dem vergünstigen Jahresabo für 59,99 Euro bekommt ihr somit zugriff auf alle Serien und Filmen, die der Dienst anbietet.

Das Angebot von ADN

Zwar wächst auch das Angebot von Anime bei den regulären Streaming-Anbietern, der Otaku hat bei denspeziallisierten Anime-Streamingdiensten aber meist die bessere oder aktuellere Auswahl. Das deutsche Angebot von ADN ist aktuell aber noch sehr überschaubar und wird vom Anbieter selbst als Beta bezeichnet. Der Dienst bietet mit „Shaman King: Flowers“, „Pon no Michi“ oder „Gushing over Magical Girls“ einige exklusive Serien und Simulcasts an, die ihr bei anderen Anbietern nicht findet.

Besonders zu beachten ist bei dem französischen Dienst, dass ihr bisher nur sehr wenige Inhalte mit deutscher Synchronisation (GerDub) bekommt. Die meisten Inhalte werden ausschließlich als OmU angeboten. Die Untertitel sind dabei aber alle in Deutsch verfügbar. Dafür bietet der Dienst neben Anime auch einige belgisch-französische Produktionen an. Aktuell findet ihr die folgenden Animes und Zeichentrickserien bei ADN:

OmU

Bibliophile Princess

Blue Orchestra

Bullbuster

Call of the Night

Demon Slave

Edna Zero

Endô and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte

Gushing over Magical Girls

I've Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills

Interspecies Reviewers

Kiznaiver

Love Flops

Management of Novice Alchemist

Magic Roundabout

My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!

My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World!

My Master Has No Tail

One Piece: Saga 15 Egghead

Opus.Colors

Peter Grill and Philosopher's Time Super Extra

Pon no Michi

Protocol: Rain

Ragna Crimson

Reincarnated as a Sword

Shaman King: Flowers

The Eminence in Shadow

The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior

Tim und Struppi

Tokyo Mew Mew New

Tsurune : The Linking Shot

UQ Holder

Urusei Yatsura (2022)

When will Ayumu make his move?

World Trigger

GerDub & OmU

Assassination Classroom

Asterix der Gallier

Asterix erobert Rom

Asterix und Kleopatra

Bob Morane

Die unglaublichen Abenteuer des Kapitän

Fire Force

Free!

Haikyuu!!

Monsters

Rosario + Vampire

Den aktuellen Katalog an Filmen und Serien könnt ihr auch ohne Abo direkt auf der Webseite des Anbieters einsehen.

