Was heißt Simulcast? Bedeutung im Rundfunk & bei Animes

Der Begriff „Simulcast“ stammt aus dem Rundfunk, ist heute aber vor allem in der Anime-Szene und bei den passenden Anbietern wie Crunchyroll und Co. bekannt – doch was bedeutet das?

Wofür steht der Begriff „Simulcast“?

Der Begriff „Simulcast“ stammt aus dem Rundfunk und ist ein Kofferwort aus den beiden englischen Wörtern „simultaneous“ (dt. gleichzeitig) und „broadcast“ (dt. senden).

Das Wort bedeutet, dass dasselbe Programm simultan über verschiedene Rundfunkwege übertragen wird. So könnt ihr beispielsweise die Sendungen der Öffentlich-rechtlichen Sender gleichzeitig über Antenne (DVB-T2), Satellit, Kabel, den Live-Stream der Mediatheken und verschiedene TV-Streamingdienste sehen. Neben der Fernsehübertragung kann auch Radio per Simulcast stattfinden, wenn es zum Beispiel gleichzeitig über UKW, DAB+ oder als Online-Radio über das Internet übertragen wird.

Bedeutung bei Anime-Diensten

Der Begriff „Simulcast“ ist aber vor allem in der Anime-Szene bekannt. In diesem Fall bedeutet es, dass die Übertragung oder die Bereitstellung einer neuen Folge eines Animes (nahezu) gleichzeitig zur Ausstrahlung im japanischen Fernsehen stattfindet. In den meisten Fällen könnt ihr die Serie in japanischer Sprache mit deutschen oder englischen Untertiteln (OmU) sehen.

Nur selten finden die Anime-Simulcasts wirklich „simultan“ statt – meist liegen zwischen der Premiere in Japan und der Veröffentlichung hierzulande aber nur wenige Stunden. Im Gegensatz zum damaligen Vertrieb, kann man so fast zeitgleich die neuen Folgen wöchentlich legal im Stream sehen. Damals musste man meist Monate bis teilweise sogar Jahre auf eine Serie oder neue Staffel warten, bis diese lokalisiert wurde oder gar erst auf DVD oder Blu-ray erschien.

Die Simulcast findet ihr bei Anime-Streamingdienste wie Crunchyroll, Aniverse oder Hidive. Aber auch Amazon, Netflix und Disney+ bieten immer häufiger die Serien zeitgleich oder zumindest sehr zeitnah zur Ausstrahlung des Originals in Japan an.

