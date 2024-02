„Naruto“-Synchronsprecher: Die deutschen Stimmen der Ninjas

Mit mehr als 200 Episoden in „Naruto“ und 500 weiteren in „Naruto: Shippūden“, hatten die Sprecher des Animes eine ganze Menge zu tun. Wir stellen euch die deutschen Synchronsprecher von „Naruto“ vor und zeigen euch, woher ihr sie noch kennt.

Zahlreiche Ninjas sind aus der Feder von Masashi Kishimoto entsprungen. Mit ihren Synchronsprechern kommen diese auch im Bewegtbild zum Leben. Mit mehr als 700 Episoden, diversen Filmen und Weiterführungen, hat „Naruto“ unzählig viele Charaktere inne.

Alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir euch die deutschen Synchronsprecher ausgewählter Charaktere des Animes zusammengesucht.

Habt ihr euch noch nicht selbst von den Fertigkeiten der „Naruto“-Synchronsprecher überzeugt, könnt ihr den Anime auf Netflix oder Crunchyroll gucken.

Naruto Uzumaki: Die zwei Synchronstimmen des Ninjas

Der Protagonist der gleichnamigen Serie, hat im Laufe der Zeit einen gewaltigen Wandel durchgemacht. Von einem jungen Akademieschüler bis hin zum Hokage, konntet ihr Naruto Uzumaki beim erwachsenwerden zusehen.

Doch dieser Wandel kam nicht ohne zwei Synchronsprecher, die dem Helden seine deutsche Stimme geliehen haben. Der erste Synchronsprecher von Naruto, bis Folge 487, war Tobias Pippig. Der Schauspieler hat sich allerdings aus dem Synchronsprechergeschäft zurückgezogen, weswegen eine neue Besetzung der Rolle notwendig wurde.

Ab Episode 488 springt Henning Nöhren in die Rolle von Naruto. Der Synchronsprecher hat, neben anderen Projekten, den Schauspieler Harris Dickinson mehrmals eingesprochen. Dickinson war unter anderem als Prinz Philip in „Maleficent: Mächte der Finsternis“ und Conrad Oxford in „The King's Man: The Beginning“ zu sehen.

Sakura Haruno: Die deutsche Stimme der Kunoichi

Katharina von Keller gibt Sakura Haruno ihre deutsche Stimme. Die in Hamburg geborene Schauspielerin hat sich auch in der englischen Monarchie ausgetobt und Elizabeth II. in „The Crown“ sowie Katharina von Aragon in „The Spanish Princess“ vertont.

Spielt ihr in „League of Legends“ den Charakter Riven oder entscheidet euch mit Misty um euer Überleben in „Call of Duty: Black Ops II“ zu kämpfen, habt ihr bereits Bekanntschaft mit Sakuras Synchronsprecherin gemacht.

Die Synchronstimme von Sasuke Uchiha

Jannik Endemann ist die Stimme des jüngeren Uchiha-Bruders. Der Synchronsprecher ist häufig in den Hörspielproduktionen von „TKKG“ zu hören, sowie seit der 30. Episode als Dick in dem Hörspiel „Fünf Freunde“.

Im Bereich der Animes trefft ihr Sasukes Synchronsprecher auch als Kenji Futakuchi in „Haikyuu!“ und als Megumi in „Jujutsu Kaisen“.

Synchronsprecher von Kakashi Hatake

Mit Martin May hat Kakashi Hatake eine erfahrene deutsche Synchronstimme bekommen. Der Darsteller ist in zahlreichen Animes wie „Seven Deadly Sins“ (Howzer) oder „Soul Eater“ (Dr. Stein) vertreten. In „Dragon Age: Origins“ könnt ihr May auch in der Form von eurem Begleiter Alistair lauschen.

Itachi Uchiha: Synchronstimme des älteren Uchihas

Sascha Draeger verleiht seine Stimme an Itachi Uchiha. Den Synchronsprecher hört ihr aber auch in Rollen, die weit entfernt von der des älteren Uchiha-Bruders sind. Unter anderem ist Draeger die Stimme von dem Teletubby Dipsy, sowie die Stimme von Linda Belcher in „Bobs Burgers“.

In „Rockos modernes Leben“ spricht Draeger Rocko selbst, sowie Captain Planet in der gleichnamigen Zeichentrickserie. Seit 1981 ist Sascha Draeger auch die Stimme von dem TKKG-Anführer Tim.

Sascha Draeger ist zudem in „Guild Wars“ und „Guild Wars 2“ als jeweils der männliche Protagonist und Logan Thackeray vertreten. In den ersten beiden „Baldur's Gate“-Spielen spricht er den möglichen Begleiter Edwin Odesseiron.

Deutscher Synchronsprecher von Orochimaru

Erik Schäffler spricht die deutsche Stimme von Orochimaru ein. Der Synchronsprecher ist besonders im Bereich der Videospiele oft zu finden – um genau zu sein hat er mehr als 150 Synchronrollen innegehabt. Hier eine Auswahl seiner Rollen:

Captain Kells in „Fallout 4“

Nick in „Left 4 Dead 2“

Commander Shepard in „Mass Effect“ 2 und 3

Hadvar in „The Elder Scrolls V: Skyrim“

Magister Vaudin in „A Plague Tale: Requiem “

Ghost in „Call of Duty: Black Ops II“

LeChuck in „Return to Monkey Island“

Abseits dessen spricht Schäffler seit 2022 Onkel Titus in „Die drei ???“ und ist die Dauersynchronstimme von Jeremy Clarkson, welcher die BBC-Fernsehmagazine „Top Gear“ und „The Grand Tour“ moderiert.

