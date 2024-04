Kostenlos für Prime-Mitglieder: Disney+ macht Amazon ein tolles Geschenk

Bisher fand man diese 5 tollen Filme nur bei Disney+, schließlich hält die Konzernmutter (The Walt Disney Company) die Hand über alle Teile von „Ice Age“. Doch nun macht man Amazon ein Geschenk und lizenziert die Animationsfilme ab sofort auch für Amazon Prime Video. Doch es gibt eine kleine Ausnahme.

Als „Ice Age“ vor über 20 Jahren in den Kinos gezeigt wurde, entpuppte sich der Animationsfilm mit den gemeinsamen Abenteuern eines Mammuts, eines Riesenfaultiers und eines Säbelzahntigers zum absoluten Überraschungserfolg. Bei Produktionskosten von weniger als 60 Millionen US-Dollar spielte der Film am Ende in den Kinos fast 400 Millionen US-Dollar ein. Klar doch, dass es auch weitere erfolgreiche Fortsetzungen geben musste.

„Ice Age“ ab sofort auch bei Amazon Prime Video, nicht nur bei Disney+

Mit „Ice Age“ hatte 20th Century Fox den Rivalen Disney und Pixar was richtig Geniales entgegenzusetzen. Mittlerweile verleibte sich jedoch Disney Fox ein, schloss die für die Filme verantwortlichen „Blue Sky Studios“ und stellt die Filme gegenwärtig bei Disney+ zur Verfügung.

Seit dem 5. April 2024 können aber auch Amazon-Kunden mit Prime-Abo alle 5 Teile kostenlos im Rahmen der Streaming-Flatrate sehen. Ein nettes „Geschenk“ der Konkurrenz, die so ihre Lizenzeinnahmen weiter steigern wird können. Alle Filme nebst IMDb-Wertung in der Übersicht:

Wer sich die Abende mit der Ice-Age-Filmserie versüßen will, benötigt momentan also nicht unbedingt ein Abo von Disney+, vorausgesetzt man ist Prime-Kunde bei Amazon.

Der fünfte Teil im Trailer:

Ice Age 5: Kollision voraus! - Trailer 2 Englisch

Auf diesen Teil müsst und könnt ihr gerne verzichten

Allerdings auf den letzten bisher erschienenen Teil der Serie müssen Prime-Mitglieder verzichten. Der Film „Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild“ aus dem Jahr 2022 ist nämlich nach wie vor als ein „Original“ ausschließlich bei Disney+ zu sehen (bei Disney+ ansehen).

Viel verpassen tut man da aber nicht, mit einer IMDb-Bewertung von 4,3 Punkten stellt der Film qualitativ leider den Tiefpunkt der Serie dar. Noch erschreckender die Meinung der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes – ein Votum von nur 19 Prozent ist eine ausgemachte Pleite. Selbst bei den Zuschauen kam der Film nicht gut an, denn nur 33 Prozent von ihnen gefiel das letzte Ice-Age-Abenteuer.