Keanu Reeves kehrt als John Wick zurück – aber ganz anders, als ihr denkt

Keanu Reeves lässt John Wick noch nicht hinter sich: In einem kommenden Spin-off taucht der Star wieder auf, allerdings anders als erwartet – was wohl auch an Ana de Armas liegt.

Keanu Reeves als John Wick in Ballerina

Während die Diskussionen um einen fünften John-Wick-Film ohne klares Ergebnis bleiben, ist offenbar für Keanu Reeves noch nicht Schluss mit seiner Paraderolle. Im Spin-off Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle wird Reeves wieder als John Wick auftreten (Quelle: JoBlo).

Anzeige

Ballerina, zwischen dem dritten und vierten John Wick-Film angesiedelt, hat auf der CinemaCon mit neuem Material einen Cameo-Auftritt von Reeves angedeutet. Der Film wird von Len Wiseman inszeniert und soll nach Produktionsverzögerungen am 6. Juni 2025 in die Kinos kommen. Erste Einblicke in Ballerina zeigen eine brutale, actiongeladene Welt, die Fans der Reihe begeistern dürfte.

Mit Ballerina wird das John-Wick-Universum also um eine Facette reicher. Der Film, der ursprünglich nichts mit der Reihe zu tun haben sollte, ist jetzt offenbar fest in der Welt rund ums Continental verankert. Neben Ana de Armas sind auch bekannte Gesichter wie Ian McShane und Anjelica Huston wieder mit von der Partie.

Anzeige

Wer hat eigentlich den höchsten Bodycount? Die Antwort gibt es im Video:

Die 8 tödlichsten Charaktere der größten Action-Franchises

John Wick: Zukunft sieht vielversprechend aus

Ungeachtet der Ungewissheit über einen fünften John-Wick-Film sieht die Zukunft der Franchise vielversprechend aus. Chad Stahelski, der Regisseur der bisherigen Filme, hat Anfang 2024 die kreative Leitung der Marken John Wick und Highlander übernommen. Ob das Keanu Reeves zu weiteren Auftritten als John Wick motivieren kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige

In jedem Fall dürfte Ballerina ein Projekt werden, das das John-Wick-Universum in verheißungsvolle Richtungen erweitert und sowohl neue als auch alte Charaktere auf die Leinwand bringt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.