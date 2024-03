John Wick soll neuen Serien-Ableger bekommen – besser als „The Continental“?

Es gibt Neuigkeiten aus dem „John Wick“-Universum. Eine neue Spin-off-Serie wurde nun nach „The Continental“ angekündigt.

Im September 2023 durften sich Fans von Killer John Wick freuen. Mit „The Continental“ ging eine Serie an den Start, die in dem Universum von John Wick spielt und die Vorgeschichte des gleichnamigen berühmten Hotels erzählt. Das Medienunternehmen Lionsgate bestätigte nun, dass eine neue Serie geplant sei. Diese habe allerdings nichts mit ihrem Vorgänger „The Continental“ zu tun.

John Wick ist einer der gefährlichsten und tödlichsten Action-Helden. In ihrem Video stellen unsere Kollegen bei kino.de euch die acht tödlichsten Charaktere aus den bekanntesten Action-Franchises vor:

Anzeige

Die 8 tödlichsten Charaktere der größten Action-Franchises

Eine neue „John Wick“-Serie

Zugegeben, die Details zu der neuen „John Wick“-Serie sind dünn. Bisher äußerte sich dazu nur der stellvertretende Vorsitzende von Lionsgate Michael Burns auf der Morgan-Stanley-Medienkonferenz, wie Deadline berichtete:

Anzeige

„Ich denke, wir werden unseren besten Action-Franchise mit Keanu Reeves in der Hauptrolle nehmen; ich denke, es wird eine TV-Serie sein.“ (Übersetzt durch GIGA)

Ob Action-Star Keanu Reeves selbst ebenfalls in der Serie auftauchen wird, ist noch unklar. Gleichzeitig kündigte Michael Burns auch eine Serie aus dem „Twilight“-Universum an. So wolle Lionsgate zwei seiner größten Franchises weiterhin bespielen und ihr ganzes Potenzial ausschöpfen.

John Wick wäre auch in einem Videospiel ein gnadenloser Killer. Diese Helden würde wir gerne spielen.

Anzeige

„Ballerina“: weiteres Spin-off aus dem „John Wick“-Universum

Die neue Serie scheint noch weit weg von einer Realisation, geschweige denn einem Release zu sein. Im nächsten Jahr, um genauer zu sein im Sommer 2025, können wir uns aber schon auf den Action-Film „Ballerina“ freuen. In der Hauptrolle befindet sich „Blonde“-Star Ana de Armas und auch John Wick selbst soll darin auftauchen. Bereits im Juni 2024 sollte der Film an die Kinokasse gehen, wurde dann jedoch um ein Jahr verschoben, um noch weitere Actionszenen realisieren zu können.

In dem Film geht es um die Ballerina, die bereits im dritten Teil der „John Wick“-Reihe zu sehen war. Sie ist eine talentierte Tänzerin, aber gleichzeitig auch eine gefährliche Auftragskillerin. Jetzt will sie für den Tod ihrer Eltern Rache an der Mafia-Unterwelt nehmen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.