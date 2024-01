„Haikyu!!“ Staffel 5: Wann kehren die Krähen auf's Spielfeld zurück?

Seit vier Staffeln verfolgen die Fans den Wiederaufstieg des Volleyball-Clubs der Karasuno-Oberschule. Da die vierte Staffel aber nicht die letzte ist, verraten wir euch im Folgenden, wann die neuen Episoden erscheinen.

„Haikyu!!“ Staffel 5 - Release

Niemand nennt die Volleyballmannschaft der Karasuno-Oberschule „Die gefallenen Gegner“ oder „Die Krähen, die nicht mehr fliegen können“ mehr. Das ist auch kein Wunder, da sie im Turnier in Tokyo weiterhin mit von der Partie sind.

Der nächste Gegner ist die Nekoma-Oberschule. (Bildquelle: Production I.G.)

Als nächstes steht das Spiel gegen die Nekoma-Oberschule an. Aber eins vorweg: Es erscheint keine „Haikyu!!“ Staffel 5 im klassischen Sinne. Allerdings müsst ihr darüber nicht traurig sein, denn der Anime wird trotzdem fortgesetzt und zu Ende gebracht.

Es erscheinen zwar keine weiteren Staffeln mehr, dafür aber zwei Filme, die die Geschichte rund um Shoyo Hinata, Tobio Kageyama und den Rest des Karasuno-Volleyballteams abschließen. Viele Anime-Fans kennen diese Vorgehensweise beispielsweise von Serien wie Attack on Titan. Das zweiteilige Filmprojekt läuft unter dem Namen „Haikyu!! FINAL“.

Der erste der beiden Filme läuft in den japanischen Kinos am 16. Februar 2024 an und heißt „Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen“. Wann und wie ihr den Film in Deutschland sehen könnt, steht derzeit noch nicht fest. Sobald Infos diesbezüglich bekannt sind, aktualisieren wir den Artikel.

Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, könnt ihr euch den Trailer zum ersten Film „Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen“ anschauen:

Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen - Trailer

Der erste Film des zweiteiligen Projekts entsteht im Studio Production I.G., wobei TOHO Animation als Produktion fungiert. Zudem kehrt Susumu Mitsunaka als Regisseur und Drehbuchautor zurückkehrt. Das Charakterdesign übernimmt erneut Takahiro Kishida. Da der erste der beiden Filme das Spiel gegen die Nekoma-Oberschule zeigt, kommt es endlich zur langersehnten entscheidenden Schlacht auf der Müllkippe. Es bleibt abzuwarten, ob die Katzen oder die Krähen das Match gewinnen.

