„Demon Slayer“ Staffel 4: Wann startet das Training der Säulen?

Wann und wie geht es mit Tanjiro Kamado und seinen Gefährten weiter? Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zum Starttermin der vierten Staffel von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ wissen müsst.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ Staffel 4 - Release

Derzeit gibt es zur vierten Staffel von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ noch keinen offiziellen Starttermin. Bisher heißt es weiterhin nur, dass Staffel 4 im Frühling 2024 erscheinen soll. Sobald es einen genauen Starttermin der vierten Staffel gibt, aktualisieren wir den Artikel. Allerdings gibt es trotzdem erfreuliche Neuigkeiten.

Anzeige

Staffel 4 von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ wird den „Hashira Training Arc“ zeigen und wie Staffel 3 ein einstündiges Special in den Kinos erhalten. „Demon Slayer“ Season 4 knüpft also direkt am Handlungsstrang der dritten Staffel an, denn es geht auf zum Training der Säulen. Das Special zeigt die letzten beiden Episoden der dritten und die erste Folge der vierten Staffel. Ab dem 27. Februar soll die Special-Episode auch den deutschen Kinos laufen.

Um euch in Stimmung für den Hashira-Training-Arc zu bringen, könnt ihr euch den dazugehörigen Trailer anschauen:

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Zum Training der Säulen - Kinotrailer

Staffel 4 von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ entsteht abermals im Studio ufotable, wobei Haruo Sotazaki Regie führt. Akira Matsushima ist erneut für das Charakterdesign zuständig. Den Opening-Song von Staffel 4 liefern „Hyde“ und die Band „My First Story“ mit ihrem gemeinsamen Lied „Mugen (Fantasy)“. Alle vorherigen drei TV-Staffeln könnt ihr übrigens auf Crunchyroll schauen, sowohl in der Originalvertonung mit Untertitel wie auch mit deutscher Synchronisation.

Anzeige

Der Anime basiert auf dem bereits abgeschlossenen und gleichnamigen Manga von Koyoharu Gotoge. Bisher hat es immer circa 2.5 Jahre gedauert, bis neue Folge der Serie erschienen. Dieser Trend wird mit Staffel 4 „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ nun gebrochen.

Anzeige

Nicht nur der Trailer, sondern auch das neue Key Visual zur Staffel 4 machen Lust auf mehr:

Key Visual zur Special-Episode von „Demon Slayer“ Staffel 4. (Bildquelle: Koyoharu Gotoge / ufotable / Toho)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.