„My Dress Up Darling“ Staffel 2: Wann kommt Season 2?

Die erste Staffel von „My Dress Up Darling“ hat viele Herzen im Sturm erobert. Darum fragen sich viele Fans natürlich, wie und wann es mit der zweiten Staffel weitergeht. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr wissen müsst.

„My Dress Up Darling“ Staffel 2 - Release

Seit 2022 warten die Fans auf die zweite Staffel von „My Dress Up Darling“. Glücklicherweise ist die Wartezeit bis zur zweiten Season nicht mehr allzu lange. Season 2 ist bereits in Produktion und soll im Winter 2024 erscheinen. Einen genauen Starttermin gibt es derzeit jedoch noch nicht und ob der Veröffentlichungszeitraum auch eingehalten wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Die gesamte erste Staffel von „My Dress Up Darling“, die insgesamt 12 Episoden umfasst, könnt ihr übrigens auf Crunchyroll sehen. Entweder mit deutscher Synchronisation oder im Originalton mit Untertitel.

Falls ihr Sehnsucht nach Wakana Gojō und Marin Kitagawa haben solltet, könnt ihr euch den Trailer vom Studio CloverWorks anschauen. Aber Achtung: Das Video beinhaltet Spoiler aus der ersten Staffel und fasst viele wichtige Momente der beiden Protagonisten zusammen:

My Dress Up Darling: Recap Trailer Season 1

Die Liebesgeschichte rund um die beiden Oberschüler Wakana Gojo und Marin Kitagawa wird also fortgesetzt, was sicherlich viele Fans freut. Die erste Staffel von „My Dress Up Darling“ basiert auf den ersten fünf Bänden des Mangas (Originaltitel: Sono Bisuku Dōru wa Koi o Suru). Insgesamt gibt es 12 Bände, das letzte Band erschien Ende September 2023 in Japan. Für die Fortsetzung des Anime ist also genügend Material vorhanden. Die deutsche Auflage des Mangas heißt übrigens „More Than a Doll“, wovon der letzte Band am 7. Juni 2024 erscheint.

Ob die deutsche Synchro-Besetzung für die zweite Staffel zurückkehrt, ist zurzeit noch nicht bekannt. In Anbetracht des Erfolgs der ersten Staffel ist die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass Gabrielle Pietermann als Marin Kitagawa und Benjamin Stöwe als Wakana Gojo zurückkommen werden.

