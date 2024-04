Bober Kurwa: Was bedeutet das?

In sozialen Netzwerken stößt man immer wieder auf verrückte Ausdrücke. Vor allem in Videos bei TikTok und YouTube, aber auch in Kommentarspalten bei Instagram, Twitter/X und Co. taucht manchmal der Begriff „Bober Kurwa“ auf. Was bedeutet das?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Den Ausdruck gibt es auch in abgewandelter Form, zum Beispiel als „Kurwa Bóbr“ oder Bobrze. Videos, in denen die Wörter zu höre sind, laufen oft nach dem gleichen Muster ab. „Bober Kurwa“ ist inzwischen ein gängiges Meme geworden und es kann in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Schnell erklärt wird „kurwa bober“ benutzt, wenn man sich besonders doll freut.

Anzeige

Bober Kurwa: Bedeutung auf Deutsch

„Bober Kurwa“ hat seinen Ursprung in der polnischen Sprache. Die richtige polnische Schreibweise ist „bóbr“, das Wort wird aber wie „bober“ ausgesprochen. Dabei wird das „r“ wie allgemein in der polnischen Sprache gerollt. Auf Deutsch übersetzt heißt „bóbr“ „Biber“. „Kurwa“ ist im deutschen Nachbarland ein „Allround“-Wort und kann in allen Lebenslagen genutzt werden. Im eigentlichen Sinn ist es ein Schimpfwort, es wird aber auch verwendet, um allgemein starke Emotionen auszudrücken.

Anzeige

Was bedeutet "Cheeki-Breeki"? Abonniere uns

auf YouTube

Im Meme „Bober Kurwa“ wird „Kurwa“ als Ausdruck der Freude verwendet. „Kurwa Bober“ bedeutet in Videos also, dass sich jemand riesig über einen Biber freut. In entsprechenden Clips sieht man meistens in „POV“-Aufnahmen, wie jemand einen Biber in freier Wildbahn entdeckt und sich dabei außerordentlich freut.

Bober Kurwa: Beispiele im Video

In Polen kursiert „Bober Kurwa“ bereits seit Jahren. Eines der ältesten Videos, in denen der Ausdruck aufgetaucht ist, stammt aus dem Jahr 2012.

Anzeige

Seit mehreren Jahren gibt es immer wieder neue kurze Clips, in denen man sich über Biber freut, seit 2023 tauchen vor allem bei TikTok solche Videos auf. Hier könnt ihr einige Beispiele für solche „Bober Kurwa“-Clips ansehen. Das erste dürfte das wohl bekannteste Kurwa-Bobr-Video sein:

Bei TikTok gibt es dabei zahlreiche Videos, in denen die Tonspur des Originals in neuen Videos wiederverwendet wird, in denen kein Biber, sondern ein ähnliches Tier wie ein Wombat oder ein Murmeltier zu sehen ist:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.