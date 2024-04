Netflix sorgt für Freude: Science-Fiction-Serie wird gerade überall gehypt

Netflix hat mit dieser neuen Science-Fiction-Serie voll ins Schwarze getroffen. Keine Serie ist in den letzten Wochen erfolgreicher gewesen – und das durchaus zu gutem Grund, denn auch die Wertungen sind fantastisch.

Netflix Facts

3 Body Problem ist wohl das Faszinierendste, das ihr gerade streamen könnt

Die Game-of-Thrones-Macher haben einen neuen Serien-Hit gelandet, der jetzt auch Netflix in die Streaming-Charts katapultiert. Obwohl nicht alle Kritiker-Meinungen vor Release der Serie überzeugt gewesen sind, sprechen die Zuschauer eine eigene Sprache: Jeder will gerade diese Serie sehen und auf IMDb ist der Score bereits auf 7,8/10 gewachsen. Rotten Tomatoes gibt 3 Body Problem sogar eine Wertung von 80/100.

Anzeige

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Falls ihr eine absolut originelle sowie filmisch beeindruckende Hard-Science-Fiction-Serie sehen wollt, so solltet ihr in 3 Body Problem unbedingt reinschauen.

Schaut in den beeindruckenden Trailer zu 3 Body Problem:

3 Body Problem | Offizieller Trailer

Visuell beeindruckend und eine fantastische Story, die ihr auch lesen könnt

Die Trisolaris-Buchreihe von Liu Cixin wird in der Fangemeinde als eine der besten Science-Fiction-Trilogien überhaupt gehandelt – und genug Preise hat sie dafür ohne Frage gewonnen. 3 Body Problem (auf Netflix ansehen) konzentriert sich in der ersten Staffel auf das erste Buch „Die Drei Sonnen“, nimmt aber so einige Änderungen vor, die nicht bei allen Lesern gut ankommen.

Anzeige

Eines ist klar: Die Game-of-Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss haben sich keinen einfachen Stoff für ihre neue Netflix-Serie ausgesucht. 3 Body Problem ist Science-Fiction, wie ihr sie schlicht noch nicht kennt – außer ihr seid mit den Büchern (bei Amazon ansehen) vertraut. Die Ideen aus der Trilogie sind wahnsinnig spannend und basieren auf komplexen physikalischen Theorien, die in der Serie überraschend gut erklärt werden.

Anzeige

Noch dazu schafft 3 Body Problem es, fantastisch auszusehen und die Hauptcharaktere, bei denen besonders viel verändert wurde, schlicht sympathischer als in den Büchern darzustellen. Das ist womöglich Ansichtssache, aber mich persönlich hat die Unnahbarkeit der Charaktere in den Büchern gestört. Ob nun mit Buchkenntnissen oder ohne: 3 Body Problem lohnt sich einfach für jeden Science-Fiction-Fan, allein wegen der hochspannenden Ideen. Viel über den Plot solltet ihr euch aber nicht durchlesen, um nicht direkt dick gespoilert zu werden.

3 Body Problem ist am 21. März auf Netflix erschienen und sollte auch fortgesetzt werden, falls Benioff und Weiss die gesamte Trilogie verfilmen wollen. Wenn das passiert, erwartet euch ohne Frage ein noch größeres Spektakel.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.