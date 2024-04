Netflix kommt nicht mit: Dieser Streaming-Dienst bietet die beste Qualität

Streaming-Dienste gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Doch welcher der Anbieter offeriert unterm Strich die beste Qualität? Netflix ist es laut einer Studie schon mal nicht. Ausgerechnet der Dienst mit dem kleinsten Katalog an Filmen und Serien liefert am Ende überraschend das beste Ergebnis.

Eine Möglichkeit, die Qualität von Filmen und Serien zu beurteilen, ist die Betrachtung der IMDb-Bewertung. In der Masse liegen die Zuschauer nämlich nicht wirklich falsch und so ergeben sich ziemlich objektive Einschätzungen. Eine neue Streaming-Studie von Self Financial nimmt daher auch den IMDb-Score als Bewertungsmaßstab für die Qualität der in den USA verfügbaren Streaming-Dienste (Quelle: Self Financial).

Streaming-Dienste: Apple TV+ zeigt Netflix und Co. wo es lang geht

Betrachtet man alle Inhalte und ermittelt im Anschluss eine durchschnittliche IMDb-Bewertung, dann gibt es einen klaren Sieger. Das beste Ergebnis liefert letztlich Apple TV+ mit einem durchschnittlichen Score von 7,08 von maximal 10 möglichen Punkten. Kein anderer Streaming-Dienst schafft über alles gerechnet eine höhere Punktzahl.

Die durchschnittliche IMDb-Bewertung der Streaming-Dienste im Vergleich. (Bildquelle: Self Finance)

Weder Netflix (6,62 Punkte) noch Amazon Prime Video (6,62 Punkte) noch Disney+ (6,71 Punkte) können da mithalten. Den zweiten Platz mit 6,88 Punkten kann immerhin HBO Max für sich beanspruchen. Hierzulande finden sich die meisten Inhalte davon bei Sky beziehungsweise WOW. Schlusslicht mit etwas größerem Abstand ist Paramount+ mit 6,0 Punkten.

Mit einer IMDb-Bewertung von 8,8 Punkten gehört „Ted Lasso“ zum Besten, was Apple TV+ zu bieten hat:

Kleinste Auswahl, beste Qualität

Fakt ist aber auch: Apple TV+ ist mit weitem Abstand der Anbieter, der am wenigstens an Filmen und Serien im Katalog vorhält. Damit bietet Apple TV+ zwar ausgezeichnete Qualität, aber ist alles andere als preiswert, wenn man den geringen Content ins Verhältnis zu den monatlichen Kosten setzt, so die Studie.

Tipp: Meist findet sich zu Apple TV+ eine laufende Promo-Aktion, bei der man den Streaming-Dienst für zwei oder gar drei Monate kostenlos auf Probe beziehen kann. Dann bekommt man Apple TV+ kostenlos und muss tatsächlich keinen Cent für Filme und Serien investieren.