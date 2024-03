Netflix verweist Disney+ auf seinen Platz: Jeder will jetzt diese coole Serie sehen

In den letzten Wochen konnte sich Disney+ an der Spitze der US-amerikanischen Streaming-Charts halten, doch jetzt schlägt Netflix zurück und verweist „Micky Maus“ auf Platz 2. Es triumphiert eine richtig coole Krimi-Serie, erdacht von keinem Geringeren als dem britischen Filmemacher Guy Ritchie.

Zuletzt hielt sich „Shōgun“ von Disney+ tapfer auf Platz 1 der US-amerikanischen Streaming-Charts – keine Serie war populärer. Jetzt kommt es allerdings zur verdienten Wachablösung. So werden die Samurai geschlagen von britischen Gangstern aus „The Gentlemen“. Die Serie wurde bereits am 7. März auf Netflix veröffentlicht und hat sich nun langsam ganz nach vorne gekämpft, wie auch schon zuvor in den deutschen Charts (Quelle: Reelgood).

Netflix darf sich über den 1. Platz freuen. (Bildquelle: Reelgood)

Aktuell populärste Serie: Netflix schlägt Disney+

Im Gegensatz zu „Shōgun“ müssen Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix nicht auf einzelne Folgen von „The Gentlemen“ warten. Alle 8 Episoden können bequem am Stück geschaut werden. Die Folgen sind zwischen 41 und 67 Minuten lang. Die ganze Serie schafft man also auch an einem Wochenende (bei Netflix ansehen).

„The Gentlemen“ spielt in der britischen Drogenwelt, die Regisseur Guy Ritchie einst für den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2019 erdachte. Allerdings ist die Serie keine Fortsetzung in dem Sinne, sondern vielmehr ein Spin-Off mit dem coolen Look-and-Feel des Spielfilms.

Ziemlich coole Sache:

The Gentlemen (Serie) - Teaser-Trailer Deutsch

Verzichten müssen Zuschauer auf große Hollywood-Namen, doch qualitativ überzeugt der frische Cast in jedem Fall. Mit an Bord findet sich mit Giancarlo Esposito dann aber auch ein bekannter Serienbösewicht, den man beispielsweise schon aus „The Mandalorian“ oder auch aus „The Boys“ kennt.

Doch auf was lässt man sich bei „The Gentlemen“ eigentlich ein? UN-Soldat Edward Horniman erbt das große Familienanwesen und den Titel des Herzogs von Halstead. Allerdings verschwieg ihm sein verstorbener Vater ein winziges Detail. Der konnte seinen Lebensstandard nämlich nur halten, weil der Landsitz die perfekte Tarnung für eine große Cannabisplantage ist. Die gehört aber nicht dem Duke, sondern einem bekannten Gangsterboss.

Vertraut den Zuschauern

Die Serie lebt von coolen Dialogen und überraschenden Wendungen. Typisch Guy Ritchie eben. Die Qualität zeigt sich unter anderm in der herausragenden IMDb-Bewertung von 8,3 Punkten. Etwas weniger enthusiastisch zeigten sich zunächst die Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes, die von der Serie „nur“ zu 70 Prozent angetan waren. Allerdings sind es 86 Prozent der Zuschauer, die „The Gentlemen“ richtig toll finden.

Kurzum: Nicht immer auf die Profis hören. Überzeugt euch am besten selbst davon bei Netflix und wagt einen Blick ins neue Werk von Guy Ritchie.

