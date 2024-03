„Outer Banks“ Staffel 4: Wann geht es mit der Serie weiter?

Fans von „Outer Banks“ dürfen sich freuen: Auch nach drei Staffeln ist kein Ende der Serie in Sicht. Doch wann und wo wird Staffel 4 der beliebten Serie erscheinen?



„Outer Banks“ ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die Jugenddrama, Abenteuer und Mystery vereint. Die Handlung folgt einer Gruppe von Freunden, den „Pogues“, in den Outer Banks von North Carolina, die auf der Suche nach einem legendären Schatz sind. Während sie sich auf gefährliche Abenteuer begeben, geraten sie in Konflikte mit rivalisierenden Gruppen. Bisher gibt es drei Staffeln der Serie, die ihr alle auf Netflix streamen könnt. Eine weitere vierte Staffel wurde bereits offiziell bestätigt.

