Netflix winkt ab: Wer das sehen will, muss zur Streaming-Konkurrenz

Obwohl Netflix in letzter Zeit sein Engagement im Sportbereich ausgebaut hat, soll nicht massiv in Live-Sportrechte investiert werden. Die Fußball-Bundesliga oder andere Wettbewerbe bleiben der Streaming-Konkurrenz vorbehalten. Eine Ausnahme bildet ein Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul.

Netflix Facts

Netflix: Keine großen Pläne für Live-Sport

Wer an Live-Übertragungen im Sport denkt, hat nicht unbedingt Netflix vor Augen. Daran dürfte sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern, wie Netflix-Sportchef Gabe Spitzer jetzt in einem Interview bestätigt hat. Die Bundesliga, die Champions League oder andere Wettbewerbe werden also weiterhin bei der Streaming-Konkurrenz von Sky (WOW) und DAZN zu sehen sein.

Anzeige

Laut Spitzer liegt der Schwerpunkt von Netflix weiterhin auf Dokumentationen, Live-Events seien nur eine Erweiterung. Netflix plane nicht, in den Wettbewerb um Live-Sportrechte einzusteigen und konzentriere sich stattdessen darauf, mit dramatisierten Sportgeschichten auf sich aufmerksam zu machen (Quelle: Süddeutsche Zeitung).

Fest steht aber auch: Netflix hat in den letzten Jahren sein Interesse am Sportbereich deutlich gemacht, insbesondere durch die Produktion von Dokumentationen wie „Drive to Survive“ und „Break Point“, die die Welt der Formel 1 beziehungsweise des Tennis beleuchten.

Anzeige

Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst eigene Sportveranstaltungen wie den „Netflix Cup“ und den „Netflix Slam“ ins Leben gerufen und einen milliardenschweren Vertrag mit der Wrestling-Promotion WWE abgeschlossen. Für den Sommer ist zudem ein Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul angekündigt.

Streaming wird euch langsam zu teuer? So spart ihr Geld:

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

„Netflix Slam“: Keine Serie geplant

Eine Ausweitung der eigenen Sportveranstaltungen ist laut dem Sportchef von Netflix nicht geplant. Der „Netflix Slam“, bei dem Grand-Slam-Champion Rafael Nadal gegen Carlos Alcaraz antrat, soll nicht in eine Turnierserie umgewandelt werden. Netflix sieht solche Events als einmalige Ereignisse und nicht als Beginn einer eigenen Liga.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.