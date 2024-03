Netflix auf dem Siegeszug: Serie von britischem Tarantino wird sofort gehypt

Guy Ritchie hat sich seinen Spitznamen „britischer Tarantino“ durchaus verdient, was er mit seiner neuen Serie auf Netflix jetzt wieder unter Beweise stellt. Die räumt nämlich seit Release ziemlich ab.

Netflix Facts

The Gentlemen auf Netflix: Britische Unterwelt und ganz viel Gras

Nachdem die Serie Shōgun auf Disney+ die letzten Tage extrem viele Zuschauer vor den Streaming-Fernseher gelockt hat, ist klammheimlich noch eine Blockbuster-Serie erschienen – The Gentlemen von Guy Richtie (auf Netflix ansehen). Wenn ihr Lust auf eine Gangster-Komödie der etwas anderen Art habt, dann solltet ihr unbedingt einschalten.

Anzeige

Tatsächlich konnte The Gentlemen zeitweise Shōgun vom Streaming-Thron vertreiben. Und auch, wenn Shōgun mittlerweile wieder auf dem ersten Platz ist, so bleibt The Gentlemen standhaft auf dem zweiten Platz der deutschen Streaming-Charts (Quelle: JustWatch).

Was euch in The Gentlemen erwartet? Schaut in den Trailer:

The Gentlemen: Netflix-Trailer

Die britische High-Society und eine große Marihuana-Farm

Darum geht es in The Gentlemen: Als Eddie Horniman ein riesiges Anwesen erbt, weiß er noch nicht, dass sein neues Land ein Teil der größten Grasfarm Europas ist. Und ja, das sorgt für so einige Probleme – und zieht ihn sowie die Zuschauer in eine ziemlich durchgeknallte Unterwelt voller Gangster, Drogenbosse und sehr viel Blut. Denn an Blut und Spannung fehlt es in den meisten Guy-Ritchie-Filmen oder -Serien nun wirklich nicht. Erwarten könnt ihr eine fantastische Kameraführung und jede Menge morbiden Humor.

Anzeige

Auf IMDb wird die Serie jetzt schon in höchsten Tönen gelobt und darf sich über eine Wertung von 8,4/10 freuen. Übrigens ist 2019 auch ein Film von Guy Ritchie mit dem Namen The Gentlemen erschienen, in dem es gleichfalls um ein britisches Marihuana-Imperium geht – nur spielt der in Amerika. Wahrscheinlich finden sich trotzdem ein paar Überschneidungen zwischen Serie und Film.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.