„Damsel“ 2: Können wir mit einer Fortsetzung rechnen?

Der Film „Damsel" mit Millie Bobby Brown auf Netflix begeisterte viele Fans des Fantasy-Genres. Doch wird es einen zweiten Teil der Geschichte geben?



Netflix hat Millie Bobby Brown mit Werken wie „Stranger Things“ und „Enola Holmes“ zu einer weltweit berühmten Schauspielerin gemacht. Nun verhilft die junge Darstellerin dem Streamingdienst zum Erfolg. Im neuen Fantasy-Film „Damsel“ spielt sie eine junge Prinzessin, die in eine Drachenhöhle geworfen wird, aus der sie sich ganz alleine befreien muss. Nicht nur in Deutschland, auch weltweit führt der Streifen derzeit die Netflix-Charts an.

Die neue Fantasy-Welt, die in „Damsel“ eingeführt wird, bietet Potenzial für eine oder mehrere Fortsetzungen. Nachdem Netflix bereits „Enola Holmes“ in ein Franchise verwandelte, scheinen die Chancen auch hier gar nicht so schlecht zu stehen. Wir verraten, ob es bereits Pläne für „Damsel“ 2 gibt und wie es weitergehen könnte.

„Damsel“ Teil 2: Wird es eine Fortsetzung geben?

In einem Interview mit dem „Inside Total Film“-Podcast zeigte sich Regisseur Juan Carlos Fresnadillo offen gegenüber einer Fortsetzung. „Ich meine, ich würde mich sehr freuen, eine Fortsetzung von ‚Damsel‘ zu machen. Aber natürlich müssen wir erst einmal abwarten, was das Publikum denkt und wie es auf den Film reagiert“, erklärte er den Zuhörern.

Weiter führte der Regisseur aus: „Es stimmt, dass das Universum von Damsel wirklich offen ist. Vor allem wegen der neuen Familienkonstellation. In der Geschichte, dieses neue Mitglied, wir sollten nicht zu viel darüber sagen, es lädt dazu ein, über weitere Abenteuer mit ihm nachzudenken. Also, wenn das passiert, werde ich auf jeden Fall sehr glücklich sein, es zu machen.“

Wer den Film schon gesehen hat, weiß, wer mit dem neuen Familienmitglied gemeint ist. Womöglich werden wir von ihm noch mehr in einem zweiten Teil sehen und es endlich besser kennenlernen.

„Damsel“ 2: So könnte die Geschichte weitergehen

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu „Damsel“ +++

Am Ende des Netflix-Films entscheidet sich Elodie den gefährlichen Drachen zu zähmen, anstatt ihn zu töten. Gemeinsam mit ihrem neuen Begleiter macht sie sich anschließend auf den Weg, um Rache an Königin Isabelle und deren Sohn Prinz Henry zu nehmen. In der letzten Szene des Films sehen wir Elodie gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Stiefmutter per Schiff auf dem Heimweg, während der Drache an ihrer Seite fliegt.

Eine mögliche Fortsetzung könnte die Entwicklung der Beziehung zwischen Elodie und dem Drachen beleuchten, während sie sich gemeinsam neuen Abenteuern stellen. Außerdem könnten wir einen tieferen Einblick in das Leben in Elodies Heimatdorf bekommen, das wir im ersten Teil nur kurz zu sehen bekamen. Hat sich die Situation des unter Hunger leidenden Dorfes inzwischen verbessert? Und wird Elodie eines Tages doch noch die wahre Liebe finden?