Kürzlich im Kino: Netflix sichert sich knallharten Blockbuster

Denzel Washington gehört zweifelsohne zur Hollywood-Elite. In den letzten Jahren überzeugte der Schauspieler nicht zuletzt in seiner Rolle des „Equalizer“ Robert McCall. Vor wenigen Monaten kam der letzte Teil der bekannten Trilogie in die Kinos und schon bald könnt ihr „The Equalizer 3 – The Final Chapter“ auch bei Netflix sehen. Wir sagen euch, wann es so weit ist.

Netflix Facts

Im Kino startete der letzte Teil der Equalizer-Reihe Ende August 2023. Doch bereits am 26. März 2024 gibt es den US-amerikanischen Action-Thriller bei Netflix zu sehen. Wer ein Abo des Streaming-Anbieters hat, der bekommt also schon bald hochkarätige Kinounterhaltung geboten (bei Netflix ansehen).

Anzeige

„The Equalizer 3 – The Final Chapter“ ab 26. März bei Netflix

Dieses Mal geht McCall gegen ein italienisches Verbrechersyndikat vor. Der Mann mit den besonderen Kampfkünsten und der Stoppuhr am Handgelenk muss die bösen Buben davon abhalten, die Bewohner einer kleinen Küstenstadt zu tyrannisieren. All dies wird gewohnt actiongeladen in Szene gesetzt – 109 Minuten, die nicht langweilig werden und sich bei Netflix lohnen.

Blick in den Trailer:

The Equalizer 3 Trailer deutsch

Seinen ersten Auftritt als „Equalizer“ hatte Denzel Washington bereits 2014, vier Jahre später folgte die Fortsetzung und nunmehr 2023 das große Finale. Wer bereits die ersten beiden Teile mochte, der wird sich dieses wohl kaum entgehen lassen. Im Kino spielte der Blockbuster über 190 Millionen US-Dollar ein. Bei Produktionskosten von geschätzt 70 Millionen US-Dollar kein Mega-Erfolg, aber auch alles andere als ein Flop.

Anzeige

Zuschauer sind begeistert

Auch Kritiker und Zuschauer sahen dies so. Eine IMDb-Bewertung von 6,8 Punkten ist solide und verspricht gute Unterhaltung. Das Profi-Votum von 76 Prozent bei Rotte Tomatoes ist vergleichbar.

Anzeige

Die Zuschauer sind am Ende tatsächlich noch mehr begeistert, lassen sie sich doch zu einem überwältigenden Votum von 94 Prozent hinreißen. Die wollen am Ende dann sogar noch eine Fortsetzung vom eigentlichen Finale (übersetzt): „Mit überzeugender Action, schönen Landschaften und einer weiteren soliden Leistung von Denzel lässt The Equalizer 3 die Hoffnung auf einen vierten Teil aufkommen.“

Doch ob es dazu kommen wird? Vielleicht ja ein Prequel? Abwarten. Doch auf eine Beteiligung von Denzel Washington und Regisseur Antoine Fuqua sollte man lieber nicht hoffen, die haben mit dem Thema nämlich bereits abgeschlossen.