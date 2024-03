Jetzt auch Apple: Streaming-Kunden erwartet unbequeme Änderung

Apple TV+ steht möglicherweise vor einer Neuerung, die das Streaming-Erlebnis verändert: Ein Abo-Modell mit Werbung soll geplant sein. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit solcher Angebote bei der Konkurrenz hat Apple bereits ein eigenes Werbeteam zusammengestellt.

Streaming: Apple TV+ denkt über Werbung nach

Apple TV+ könnte bald ein neues Kapitel in Form eines werbefinanzierten Abonnements aufschlagen. Berichten zufolge wird in der Firmenzentrale in Cupertino derzeit ein Team von Werbefachleuten zusammengestellt, das die Werbe-Ambitionen im Streaming-Bereich vorantreiben soll. Ein konkretes Werbe-Abo hat Apple allerdings noch nicht angekündigt.

Andere Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video haben bereits werbefinanzierte Abos, bald könnte Apple nachziehen. Dafür hat Apple bereits namhafte Experten wie Joseph Cady, den ehemaligen Werbechef von NBCUniversal, an Bord geholt. Auch Lauren Fry, eine erfahrene Kraft im Bereich TV- und Videowerbung, arbeitet nun für Apple (Quelle: Business Insider).

Diese Neueinstellungen deuten darauf hin, dass Apple schon bald eine günstigere werbefinanzierte Option für seinen Streaming-Dienst einführen könnte.

Ein Hindernis für Apple könnte sein bisheriges Engagement für Datenschutz und Privatsphäre sein. Um zielgerichtete Werbung anbieten zu können, müsste Apple möglicherweise einige Kundeninformationen mit den Werbetreibenden teilen. Dies steht in gewissem Widerspruch zu Apples bisheriger Politik, die Privatsphäre der Nutzer strikt zu schützen.

Diese Comedyserie mit Noel Fielding gibt es gerade bei Apple TV+ zu sehen:

Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin - Trailer Englisch

Wie viel könnte Apple TV+ mit Werbung kosten?

Nach mehreren Preiserhöhungen verlangt Apple mittlerweile 9,99 Euro pro Monat für sein Film- und Serien-Abo. Ein werbefinanziertes Abo müsste also darunter liegen, falls Apple das Standard-Abo nicht zu einem Werbe-Abo umfunktioniert.

Die Konkurrenz von Disney+ verlangt für das Abo mit Werbung 5,99 Euro, bei Netflix sind es 4,99 Euro. Amazon geht bei Prime Video einen anderen Weg. Wer nur die reguläre Prime-Gebühr zahlt, muss mit Werbung leben. Erst ab einer Zusatzgebühr von 2,99 Euro pro Monat sind die Filme und Serien nahezu werbefrei.