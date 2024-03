Oscar-Gewinner auf Netflix schauen: Hier findet ihr die Crème de la Crème

Oppenheimer und Poor Things haben dieses Jahr bei den Oscars so richtig abgeräumt. Die beiden Top-Filme sind bislang zwar noch nicht auf Netflix erschienen, doch wenn ihr auf einen Blick sehen wollt, welche Oscar-Gewinner und -Anwärter Netflix stattdessen im Portfolio hat, müsst ihr nur einen kleinen Klick machen.

Alle Oscar-Gewinner und -Anwärter bei Netflix auf einen Blick

23 Oscars wurden dieses Jahr wieder von der Academy vergeben – die meisten davon gingen an Oppenheimer und Poor Things. Aber auch Netflix konnte sich in der Kategorie „Bester Kurzfilm“ mit „Ich sehe was, was du nicht siehst“ (bei Netflix anschauen) einen der begehrten Preise sichern.

Des Weiteren hat Netflix es auch dieses Jahr wieder geschafft, für zahlreiche weitere Preise nominiert zu werden. Wer auf einen Blick alle Oscar-Filme bei Netflix sehen will, muss nur die entsprechende Kategorie namens „Netflix bei den Oscars“ aufrufen. Dort findet ihr alle Gewinner und Nominierten im Überblick:

Oscar-Gewinner 2024 bei Netflix:

Oscar-Anwärter 2024 bei Netflix:

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer vom preisgekrönten Wes-Anders-Film „Ich sehe was, was du nicht siehst“ anschauen:

Ich sehe was, was du nicht siehst – offizieller Netflix-Trailer

Oscar-Gewinner auf Netflix: Diese Filme haben es geschafft

Netflix konnte in diesem Jahr nur einen Oscar einheimsen, in den letzten Jahren war die Ausbeute etwas besser. Diese Filme des Streaming-Dienstes wurden ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnet und sind weiterhin für alle Abonnenten verfügbar:

Wer für die diesjährigen Oscars nominiert war und wer die Preise mit nach Hause nehmen dürfte, erfahrt ihr bei unseren Kollegen von kino.de:

