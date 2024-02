Avatar: Staffel 2 von Der Herr der Elemente noch ungewiss

Die erste Staffel der Live-Action-Adaption von „Avatar – Der Herr der Elemente“ ist bei Netflix gestartet und auf gemischte Ressonanz gestoßen. Wie es aktuell um die Forsetzung der Serie steht, lest ihr hier.

Netflix Facts

Die Live-Action-Adaptionen von Netflix haben unter Cartoon- und Anime-Fans kein hohes Ansehen. Aber auch viele Zuschauer, die die Originale nicht kennen, konnten nicht durch „Cowboy Bebop“ oder „Death Note“ in der Realfilm-Variante überzeugt werden. Doch erst kürzlich hat „One Piece“ bewiesen, dass es auch anders geht und man mithilfe des Schöpfers durchaus eine erfolgreiche Variation des bereits Bekannten erschaffen kann. Bei „Avatar – Der Herr der Elemente“ sind sich Fans und Kritiker uneins. Auch hier wurde versucht mit den Original-Erschaffern der ursprünglichen Cartoon-Serie eine Live-Action-Adaption zu verwirklichen. Dante DiMartino und Bryan Konietzko haben das Projekt jedoch aufgrund von kreativen Differenzen verlassen und arbeiten aktuell wieder an gleich zwei Fortführungen in Zeichentrickform (Quelle: Avatar News).

Anzeige

Appa-Figur aus Avatar – Der Herr der Elemente Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2024 12:24 Uhr

Wie steht es um Staffel 2?

Die Bewertungen der ersten Staffel von Aangs „echten“ Abenteuern gehen weit auseinander (Quelle: Metacritic). Einerseits werden die visuellen Effekte, wuchtigen Kampfszenen und selbst einige Charakteranpassungen gelobt – auf der anderen Seite stehen unerfahrene Schauspieler und eine holprige Erzählgeschwindigkeit, welche dazu die Größe der Welt inkonsistent erscheinen lässt. Die deutsche Fassung kann dank des exzellenten Voice-Casts, der zum großen Teil aus den Sprechern der Originalserie besteht, nochmals auftrumpfen und vielleicht auch manch schauspielerisch nicht so gelungenen Dialog retten.

Anzeige

Aktuell steht die Serie in vielen Ländern auf Platz 1 der Top-10-Charts von Netflix und genug Material für weitere Staffeln gibt es ebenfalls. So behandelt die erste Staffel der Neuauflage ungefähr das erste Buch „Wasser“ der Original-Serie (bei Amazon anschauen). Aber auch über die 3 Staffeln des Zeichentricks hinaus gibt es mittlerweile 7 Comic-Sammelbänder (bei Amazon anschauen) und einige Nebengeschichten, die die Abenteuer von Aang, Katara, Sokka, Toph, Prinz Zuko und der Welt des Avatars weitererzählen. Genug Martial ist also vorhanden, jetzt bleibt nur die Frage, ob Netflix die Ressonanz zur Serie genügt, um einer zweiten Staffel grünes Licht zu geben.

Das Team hinter der Serie wünscht sich defintiv eine Fortsetzung. So hat Kiawentiio, welche in der Serie Katara spielt, große Hoffnungen, die komplette Geschichte erzählen zu dürfen (Quelle: Elle):

„Ich hoffe auf jeden Fall auf Staffel 2 und Staffel 3 – ich glaube, das wollen wir alle für diese Serie. Ich bin stolz auf das, was wir in der ersten Staffel erreicht haben, aber ich denke, es gibt noch so viel, auf das wir uns freuen können. Die Zeichentrickserie wird mit jeder Staffel besser und besser. Es gibt also eine Menge Szenen, die ich gerne nachspielen würde, und Zusammenhänge, die ich gerne sehen würde.“

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.