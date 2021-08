Der Anime- und Live-Action-Adaptionen von „Death Note“ basieren auf dem gleichnamigen Manga, dessen Geschichte von Tsugumi Ōba geschrieben und von Takeshi Obata gezeichnet wurde. Hier auf GIGA erfahrt ihr, wo ihr die Serien und Filme von „Death Note“ im Stream auf Deutsch und in der OV online sehen könnt.

Die Serien & Filme zu „Death Note“

Nachdem der Manga von Tsugumi Ōba und Takeshi Obata 2006 abgeschlossen wurde, erschienen eine Reihe an Verfilmungen zu „Death Note“. Die Anime-Adaption von 2006 bis 2007 besteht aus insgesamt 37 Folgen. 2007 und 2008 erschienen dazu die beiden Anime-Filme „Death Note: Relight“, in der man die Ereignisse aus den Augen der Shinigami sieht. Zeitgleich erschienen in Japan auch die drei Realverfilmung „Death Note“, „The Last Name“ und „L: Change the World“.

Knapp zehn Jahre später gab es eine weitere Welle von „Death Note“-Verfilmungen. Das Live-Action-TV-Drama „Death Note: Desu nôto“, der neue Realfilm „Light Up the New World“ sowie die darauf vorbereitende Miniserie „New Generation“. Dazu erschien noch die westliche Film-Adaption unter Netflix, die bei „Death Note“-Fans wie Kritikern jedoch ganz klar durchfiel.

Eine Übersicht über die Serien- und Film-Adaptionen haben wir euch hier in Tabellenform zusammengefasst:

Serie Episoden Release (J) Release (D) Death Note (Anime) 37 à 23 Min. 2006-2007 2008-2009 Death Note: Desu nôto (TV-Drama) 11 à 45 Min. 2015 2021 Death Note: New Generation (Miniserie) 3 à 25 Min. 2016 -

Filme Laufzeit Release (J) Release (D) Death Note (Live-Action) 125 Min. 2006 2010 Death Note 2: The Last Name (Live-Action) 139 Min. 2006 2010 Death Note: Relight - Visions of a God (Anime) 130 Min. 2007 2019 Death Note: L Change the World (Live-Action) 129 Min. 2008 2018 Death Note: Relight 2 - L's Erbe (Anime) 100 Min. 2008 2019 Death Note: Light Up the New World (Live-Action) 135 Min. 2016 2017 Death Note (US Live-Action) 100 Min. 2017 2017

„Death Note“ im Stream

Je nachdem, was ihr von „Death Note“ sehen möchtet, findet ihr bei verschiedenen Streamingdiensten unterschiedliche Inhalte. Wo und welche Serien und Filme ihr von „Death Note“ aktuell legal im Netz sehen könnt, erfahrt ihr hier in der Übersicht:

Darum gehts

Light Yagami ist ein hochintelligenter und dadurch auch gelangweilter Schüler. Auf seinem Schulweg entdeckt er zufällig das „Notibuch des Todes“ (engl. „Death Note“). Auf der ersten Seite steht geschrieben, dass sein Besitzer die Macht hat, jeden beliebigen Menschen sterben zu lassen. Man muss nur dessen Namen hineinschreiben und sich dabei das Gesicht der betreffenden Person vorstellen.

Light ist vorerst davon überzeugt, es handelt sich um einen schlechten Scherz – eine Art Kettenbrief. Aber er kann nicht widerstehen, er muss das kleine schwarze Büchlein testen. Durch eine Geiselnahme, die live im Fernsehen übertragen wird, ist das erste Opfer schnell gefunden, um das Buch auf die Probe zu stellen.

Zu Lights Verwunderung gelingt das Experiment: Das „Death Note“ ist echt. Kurz darauf lernt er auch dessen wahren Besitzer kennen, den Shinigami Ryuk. Dieser ist ein ziemlich humorvoller Todesgott, der sein Notizbuch absichtlich in der Menschenwelt „verloren“ hat, um etwas gegen seine Langeweile zu unternehmen. Und Light übertrifft die Hoffnungen des Shinigamis auf etwas Unterhaltung bei weitem.

