Amazon versandkostenfrei: Tricks zum Sparen

Wer kein Amazon-Prime-Konto hat, muss für viele Bestellungen Versandkosten zahlen. Die richten sich nach verschiedenen Faktoren, aber es gibt auch Möglichkeiten, wie ihr das Porto bei Amazon sparen könnt.

Die Versandkosten von Amazon haben mit dem Bestellwert und der Art des Versands zu tun. Den sogenannten „Prime-Versand“ mit Lieferung am nächsten Tag könnt ihr nämlich nicht nur als Prime-Kunden nutzen. Allerdings ist er ziemlich teuer. Wir haben für euch eine Übersicht der Amazon-Versandkosten zusammengestellt. Diese Kostenübersicht ist auch für jene interessant, die nach der letzten Preiserhöhung ihr Amazon-Prime-Konto kündigen möchten.

Wusstet ihr, dass ihr jetzt bei Amazon Kleidung bestellen und kostenlos zurücksenden könnt?

Wenn ihr auch an den anderen Angeboten für Amazon-Prime-Kunden interessiert seid, lohnt sich ein Prime-Konto schon bei wenigen Amazon-Bestellungen. Aber angesichts durchschnittlicher Versandkosten von 3,99 Euro und kostenlosem Versand oberhalb eines Mindestbestellwertes müsst ihr schon eine Menge Kleinteile kaufen, bis sich das rechnet.

Die Versandkosten bei Amazon sind nicht einheitlich. Es gibt eine Bestellwert-Grenze von 39 Euro – darüber sollten Päckchen bei Amazon versandkostenfrei sein. Das gilt aber beispielsweise nicht für „Artikel ohne Jugendfreigabe“ wie etwa Computerspiele und Filme ab 18 oder E-Zigaretten. Dafür müssen sogar Prime-Kunden bezahlen.

Hier eine Übersicht der Amazon-Versandkosten

Auf dem „ Amazon Marketplace “ finden sich aber auch Waren, die vom Händler selbst versendet werden. In dem Fall legt dieser auch die Versandkosten fest. Dann fällt Porto mitunter auch für einen Bestellwert über 39 Euro an.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Versandarten, wie etwa den Versand für Großgeräte. Der ist in der Regel kostenlos, weil der Bestellwert über 39 Euro liegt, kann aber manchmal Kosten aufwerfen, weil ein spezieller Transport nötig ist.

Amazon Sendungen mit Abmessungen bis zu 42 cm x 35 cm x 32 cm und einem Gewicht von bis zu 4,5 kg könnt ihr auch kostenlos an „Amazon-Locker-Schließfächer“ schicken lassen. In dem Fall fällt selbst dann kein Porto an, wenn ihr keine Prime-Mitglieder seid. Guckt also einmal nach, ob ihr Amazon Locker in eurer Nähe habt.