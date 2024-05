Superhelden-Hype bei Amazon: Serie schon vor Release verlängert

Eine der brutalsten Superhelden-Serien überhaupt geht schon bald in die nächste Runde. Amazon wartet aber gar nicht auf den Release der vierten Staffel von The Boys. Schon davor hat der Streaming-Dienst eine gute Nachricht für Fans.

The Boys: Es geht immer weiter

Eine der brutalsten Serien auf Amazon Prime Video geht in wenigen Wochen in die nächste Runde. Am 13. Juni erfahren Fans, wie die Rebellentruppe The Boys gegen tödlichen Superman-Verschnitt Homelander antreten will. Ziemlicher sicher ist, dass unterwegs jede Menge Blut vergossen wird.

Amazon gibt schon jetzt bekannt, dass die acht Folgen der vierten Staffel nicht das Ende der Serie bedeuten. Die fünfte Staffel ist bereits bestätigt und es gibt kein Zeichen, dass es sich bei ihr um die letzte handelt. Auch Showrunner und Executive Producer Eric Kripke macht klar, dass ihm so schnell nicht langweilig wird:

The Boys könnte der beste Job sein, den ich je haben werden. Welche andere Show erlaubt mir über Politik, Kapitalismus, Familie und explodierende Genitalien zu schreiben, wenn auch nicht immer in der Reihenfolge. Die Besetzung und das Produktionsteam sind Sonys Pictures Television und Amazon MGM Studios sehr für die Gelegenheit dankbar, diese Geschichte für eine weitere Staffel zu erzählen. Das einzige Problem ist, dass es dieses Jahr bestimmt keinerlei Konflikte oder Desinformationen gibt, also wissen wir gar nicht, worüber wir schreiben sollen.

Auf X (früher Twitter) gibt es einen kurzen Teaser zur Ankündigung der fünften Staffel:

Brutale Superhelden-Serie weiterhin sehr beliebt

Die Bestätigung der fünften Staffel noch vor dem Start der vierten spricht in jedem Fall dafür, dass Amazon großes Vertrauen in die ungewöhnliche Superhelden-Serie setzt. Auch die Zuschauer wurden bisher noch nicht enttäuscht. Auf IMDb steht die Serie insgesamt bei einer Wertung von 8,7 von 10 Sternen.

The Boys hat inzwischen auch ein eigenes Cinematic Universe. Auf Amazon könnt ihr euch bereits jetzt das Spin-offs Gen V und die Animationsserie Diabolical ansehen. Weitere Ableger sollen folgen.

Schaut euch hier den Trailer zur vierten Staffel von The Boys an:

The Boys Staffel - Trailer Deutsch

