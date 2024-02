Vin Diesels Synchronsprecher: Von Groot zu Boba Fett & Graf Dracula

Vin Diesels Synchronsprecher versteckt sich hinter mehr Charakteren als nur Dominic Toretto. Mit ihm habt ihr das Vermächtnis der Tempelritter gelüftet oder aber auch die Galaxie gerettet. Wir verraten euch, wer hinter der Stimme steckt und woher ihr diese kennt.

Hinter Vin Diesels deutscher Stimme steckt der Schauspieler Martin Keßler. Neben dem „Fast & Furious“-Darsteller hat Keßler weitere Hollywood-Größen eingesprochen.

Seit 1994 und mit dem Film „Schneesturm im Paradies“ ist Martin Keßler die Feststimme von Nicolas Cage. Für jede deutsche Synchronisation des amerikanischen Schauspielers wurde Keßler in das Tonstudio gebeten. Darunter sind beispielsweise Filme wie „Ghost Rider“ oder „Renfield“ in welcher Cage Graf Dracula spielt.

Vin Diesel synchronisiert Keßler seit 2000, erstmals im Film „Pitch Black – Planet der Finsternis“ und seither in allen Projekten mit dem Action-Star. Auch als Groot ist er daher an der Seite von den „Guardians of the Galaxy“ gewesen.

Weitere Filme und Serien mit Vin Diesels Synchronsprecher

Abseits der Filme mit Vin Diesel und Nicolas Cage, vertont Keßler häufig den neuseeländischen Darsteller Temuera Morrison. Als seine deutsche Synchronstimme, hört ihr ihn als jeweils Jango und Boba Fett in allen „Star Wars“-Filmen und -Serien mit dem Schauspieler, sowie als die Stimme der Klonkrieger und Captain Rex in „Star Wars: The Clone Wars“.

Weiter im Animationsbereich hat er auch, anstelle von Nicolas Cage, die Synchronisation von Spider-Man Noir in „Spider-Man: A New Universe“ übernommen. In Overwatch spricht er die Stimme von Soldier: 76 ein, sowie den Protagonisten von Tom Clancy's Splinter Cell, Sam Fisher.

