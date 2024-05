Mix aus Open World und Survival stürmt die Steam-Charts

Nach knapp zwei Jahren im Early Access ist V Rising vor Kurzem final auf Steam erschienen. Der Vampir-Hit hat einen grandiosen Start hingelegt. Denn V Rising hat es geschafft, sich prompt einen Platz in den Steam-Bestsellern zu sichern.

V Rising wird zum Steam-Bestseller

Seit dem 8. Mai ist Version 1.0 von V Rising offiziell auf Steam erhältlich. Die letzten zwei Jahre hat der Mix aus Open World, Survival und MMO im Early-Access-Programm verbracht. Diese Zeit haben die Entwickler genutzt, um das Spiel mit neuen Inhalten und Features zu versorgen und das Feedback der Fans einzuarbeiten.

Dieser Aufwand scheint sich gelohnt zu haben. Denn kurz nach dem großen Release am 8. Mai 2024 ist V Rising direkt in den Steam-Bestsellern zu finden. Aktuell verteidigt das Spiel den fünften Chartplatz (Quelle: Steam). Nur Hades 2, das Steam Deck, Counter-Strike 2 und Men of War II schneiden noch besser ab.

Was ist V Rising für ein Spiel?

V Rising kombiniert viele Genres miteinander: Open World, Survival, Action-RPG und sogar ein paar MMO-Elemente finden sich im Spiel wieder. Als wieder erwachter Vampir versucht ihr, eure Kräfte zurückzuerlangen, indem ihr nachts auf die Jagd geht und euch auf die Suche nach Ressourcen macht.

Mit der Zeit werdet ihr nicht nur immer stärker und könnt mehr Fähigkeiten im Kampf einsetzen, sondern nutzt eure erbeuteten Ressourcen, um euer eigenes Schloss hochzuziehen und auszubauen.

Ob ihr V Rising alleine spielt, oder euch mit anderen Spielern oder Freunden zusammenschließt, ist euch überlassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar die Schlösser anderer Spieler angreifen, um ihnen ihr Loot streitig zu machen.

Eure Ausflüge in die Spielwelt sollten stets gut geplant sein, denn nur nachts könnt ihr euch frei und problemlos draußen bewegen. Spätestens wenn Morgen graut, solltet ihr eure Beute zusammenpacken und einen Unterschlupf suchen. Denn als Vampir seid ihr anfälliger für Sonnenlicht als hellhäutige Menschen mit roten Haaren.

V Rising schafft es allem Anschein nach, die vielen unterschiedlichen Gameplay-Elemente gut miteinander zu verbinden – das legt zumindest der aktuelle Stand der Steam-Rezensionen nahe. 88 Prozent davon fallen zum aktuellen Zeitpunkt positiv aus.

Wer jetzt also Blut geleckt hat, sollte sich V Rising näher anschauen (bei Steam anschauen). Bis zum 22. Mai ist das Spiel noch 10 Prozent reduziert. Statt 34,99 Euro bezahlt ihr also nur 31,49 Euro.