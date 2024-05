Steam-Spieler verehren Topseller: „Aus Versehen 11 Stunden am Stück gespielt“

Nach langer Wartezeit können sich PC-Spieler wieder in die Unterwelt stürzen. Mit Hades 2 bekommt eines der besten Steam-Games jetzt einen Nachfolger. Trotz Early-Access sind die Fans bereits absolut begeistert.

Ein brandneues Action-RPG auf Steam erobert Spielerherzen: Hades 2 ist endlich da! Die lang erwartete Fortsetzung war zuvor das PC-Spiel, das auf den meisten Wunschlisten der Steam-Nutzer stand. Nach dem Launch zögern die Fans nicht lange. Das Roguelike mit Charakteren der griechischen Mythologie sitzt aktuell auf dem fünften Platz der Steam-Topseller (Quelle: Steam).

Hades 2 befindet noch im Steam-Early-Access – wird also noch aktiv weiterentwickelt. Entwickler Supergiant Games geht davon aus, dass das es noch mindestens bis Ende 2024 dauert, bis das Spiel komplett fertig ist. Bis dahin soll das Feedback der Community dazu beitragen, das Roguelike noch besser zu machen.

Laut der Steam-Produktseite wird euch in Hades 2 trotz der frühen Version nicht so schnell langweilig. So soll das Action-RPG schon jetzt mehr Regionen, Gegner und englisch synchronisierte Charaktere bieten als der Vorgänger. Im Laufe des Early-Access sollen Funktionen weiter ausgearbeitet und neue Inhalte hinzugefügt werden. Auch die Story ist noch nicht komplett.

Hades 2 kostet auf Steam aktuell 28,99 Euro. Möglicherweise wird der Preis der fertigen Version höher ausfallen.

Schaut euch hier den neuen Trailer für Hades 2 an:

Steam-Spieler lieben Hades 2

Die Steam-Spieler zeigen sich von Hades 2 begeistert. Hier ein paar Beispiele:

Der schnellste Kauf meines Lebens (Zur Review von Steam-Nutzer 76561198070274606) Aus Versehen 11 Stunden am Stück gespielt (Zur Review von Conga Dispenser)

Nachfolger eines der besten Spiele überhaupt. Nach dem Anspielen denke ich, Hades 2 wird mindestens genau so gut. (Zur Steam-Review von Big Hat Logan)

Was will man hierzu noch groß sagen? Geile Musik. Geile Story, Geile Bosskämpfe. Wer Hades 1 gemocht hat, wird hier voll auf seine Kosten kommen (Zur Steam-Review von Moondoggie).

Insgesamt fallen aktuell 94 Prozent der mehr als 28.000 Nutzerrezensionen positiv aus. Damit ist das Spiel fast so beliebt wie der Vorgänger.