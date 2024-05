Fallout 4: Piper finden & Beziehung verbessern

Piper ist die aufgeweckte Verlegerin der Zeitung „Public Occurences“ und als investigative Journalistin immer auf der Suche nach der Wahrheit. In Fallout 4 könnt ihr sie dabei als Begleiterin rekrutieren. Wir verraten euch, wo ihr sie findet, welche Stärken sie hat, was sie mag oder hasst und wie ihr mit ihr sogar eine Beziehung und Romanze eingehen könnt.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Piper gehört zu den 14 Begleitern im Postapokalypse-Rollenspiel und ist eine der zwei weiblichen Companions im Spiel. Damit ihr sie rekrutieren könnt, müsst ihr sie erst einmal finden und eine Quest für sie erfüllen. Wie das genau geht und alles was ihr sonst noch über die Reporterin wissen müsst, erfahrt ihr im folgenden Begleiter-Guide.

Piper finden und Quest abschließen

Ihr findet die taffe Piper am Eingang von Diamond City. Da euch das Spiel schon sehr früh dorthin schickt, könnt ihr sie gar nicht verfehlen, denn sie ist eure Eintrittskarte hinein in das Baseball-Stadion, in dem die Stadt errichtet wurde. Drinnen angekommen folgt eine hitzige Diskussion mit Bürgermeister McDonough und anschließend lädt euch Piper in ihren Verlag von Public Occurences ein, was ihre dazugehörige Quest „Die Story des Jahrhunderts“ startet.

Anzeige

Pipers Quest startet ihr beim ersten Betreten von Diamond City ganz automatisch (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Haus von Piper ist das zweite von links, wenn ihr in die Stadt reinkommt. Links davor könnt ihr auch Bekanntschaft mit Piper's kleiner Schwester Nat machen, die ihrer Schwester, was das journalistische Talent angeht, in nichts nachsteht. Bei Piper angekommen, müsst ihr nun nur noch ihre Fragen über eure Herkunft beantworten. Welche Dialogoptionen ihr wählt, spielt dabei keine Rolle. Anschließend habt ihr die Quest erfolgreich absolviert und Piper steht euch als neue Begleiterin zur Verfügung.

Pipers Stärken und Schwächen

Piper bringt als standardmäßige Bewaffnung eine modifizierte Pistole mit endloser Munition mit. Ihr könnt sie auch mit einer Waffe eurer Wahl über das Handelsfenster ausrüsten, müsst ihr jedoch auch genügend Munition dazugeben. Ist diese aufgebraucht, wechselt sie wieder zu ihrer Pistole.

Anzeige

Sie kann Gegnern vor allem am Anfang ordentlich Schaden zufügen, hält aber vergleichsweise wenig aus. Ihr solltet sie trotzdem als eine eurer ersten Begleiter in Betracht ziehen, weil sie euch bei eurer Suche nach Shaun mit Rat und Tat zur Seite steht.

Piper weiß sich im Kampf durchaus zu behaupten (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Pipers Beziehung verbessern

Die Journalistin agiert stets furchtlos und unerschrocken und sucht das Abenteuer, wo immer sie es findet. Sie setzt sich mit Vorliebe für die Schwachen ein und bekämpft das ungerechte Gesellschaftssystem von Diamond City, wo immer sie kann. Behaltet das im Hinterkopf bei Dialogen. Um euch bei ihr beliebt zu machen, wählt die Aussagen die selbstlos und großherzig sind. Auch Vorwitzigkeit gegenüber Obrigkeiten mag sie. Den Erfolg eures Verhaltens seht ihr direkt an einer eingeblendeten Meldung links oben auf dem Bildschirm.

Was Piper gar nicht schmeckt, sind selbstsüchtiges und egoistisches Verhalten. Versucht ihr beispielsweise, eine höhere Belohnung für Quests bei Auftraggebern herauszuschlagen, wirkt sich das negativ auf die Beziehung zu Piper aus. Auch die übermäßige oder willkürliche Anwendung von Gewalt bewertet sie negativ.

Anzeige

Eine Übersicht über die positiven und negativen Auswirkungen spezieller Einzelaktionen entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Aktion Auswirkung auf die Beziehung Einen Gegenstand spenden Kannibalismus Dogmeat heilen Nicht-feindlichen NPC töten Schloss knacken Fremdes Schloss knacken Stehlen Taschendiebstahl

Romanze mit Piper starten

Piper gehört zu den Begleitern, mit denen ihr eine Romanze eingehen könnt. Ab bestimmten Meilensteinen in der Beziehungsentwicklung wird euch Piper ansprechen und mehr über sich und ihre Sorgen, besonders in Bezug auf ihre Schwester Nat, verraten. Je nach Beziehungsstatus habt ihr dann hier ab und zu auch die Möglichkeit zu flirten. Für bessere Erfolgschancen helfen euch hier ein hoher Charisma-Wert und der Perk „Ladykiller“.

Freundschaft oder Beziehung? Die Entscheidung liegt bei euch (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr die maximale Beziehungsstufe erreicht habt, wird euch Piper ein letztes Mal ansprechen. Dies erkennt ihr daran, dass eine positive Aktion eurerseits die Meldung „Piper vergöttert euch“ hervorruft. Nun könnt ihr Nägel mit Köpfen machen und Piper sagen, dass ihr mehr als nur Freunde sein wollt.

Schmutziger Ladescreen-Sex in voller Montur. In Fallout 4 geht es züchtig zu (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Als Belohnung für die maximale Beziehungsstufe mit Piper erhaltet ihr folgenden Skill:

Redegewandtheit: Ihr erhaltet doppelte Erfahrungspunkte bei erfolgreichen Überredungsversuchen und für das Entdecken neuer Ortschaften.

Legt ihr euch bei maximaler Beziehung schlafen während Piper eure Begleiterin ist, leistet sie euch Gesellschaft und ihr bekommt nach dem Aufwachen folgenden Skill:

Bettgeflüster: Ihr erhaltet +15% Erfahrungspunkte für begrenzte Zeit.

Bei uns findet ihr auch Guides zu den anderen Begleitern in Fallout 4:

Video: So könnt ihr eure Begleiter in Fallout 4 wiederfinden und verwalten

Fallout 4: Begleiter wiederfinden Abonniere uns

auf YouTube

Wie gut kennst du Fallout? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.