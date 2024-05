Fallout 4: Begleiter wiederfinden, wechseln & ausrüsten

Habt ihr Probleme in Fallout 4 Begleiter wiederfinden zu können? In der großen Spielwelt mit den ganzen unterschiedlichen Siedlungen kann es schon einmal passieren, dass ihr vergesst wo ihr Companions hingeschickt habt und besonders Dogmeat geht oft verloren. Daher zeigen wir euch in diesem Guide, wie ihr eure Begleiter wiederfinden, rufen, wechseln und ausrüsten könnt.

Alle Begleiter finden

Wenn ihr wieder mal einen Begleiter sucht oder ihr nicht wisst, wie ihr bestimmte Companions in euren Siedlungen wiederfinden könnt, verraten wir euch, wie ihr das ganz einfach hinkriegt. Fehlt euch noch einer der 14 Begleiter im Postapokalypse-Rollenspiel, zeigen wir euch außerdem in den folgenden Guides, wo ihr alle Begleiter finden könnt.

Begleiter rufen und wiederfinden

Sofern ihr nicht gerade mit ihnen unterwegs seid, gehen eure Begleiter immer in die Siedlung, zu der ihr sie schickt. Wir empfehlen euch eine feste Siedlung für alle eure Begleiter zu bestimmen. So wisst ihr immer, wo sich alle aufhalten. Jedoch sind einige Siedlungen so groß, dass ihr schon mal planlos durch die Gegend rennt ohne euren Companion zu finden.

Bei diesem Problem hilft euch das Werkstatt-Objekt Glocke, das bei Betätigung alle Siedler eines Ortes und auch eure Begleiter am Standort der Glocke versammelt.

Mit dem Werkstatt-Objekt Glocke könnt ihr Begleiter wiederfinden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

So baut ihr die Glocke auf:

Geht innerhalb einer Werkstatt-Siedlung in den „Baumodus“. Wählt die Kategorie „Ressourcen“. Wählt den Unterpunkt „Sonstige“. Hier könnt ihr die Glocke für 4x Holz und 4x Stahl bauen. Sucht euch einen offenen Platz für die Glocke, den ihr schnell erreichen könnt.

Wie ihr die nötigen Materialien zum Bau bekommt, verraten wir euch im Guide zum Schrott verwerten.

Wie ihr schnell und einfach eure Begleiter in Fallout 4 wiederfinden könnt, zeigen wir euch auch im folgenden Video:

Fallout 4: Begleiter wiederfinden

auf YouTube

Dogmeat weg? So findet ihr ihn

Die Methode mit der Glocke funktioniert leider nicht für den Hundebegleiter Dogmeat. Dieser verweilt meist stur in seiner Hundehütte. Dabei ist das Problem, dass viele Siedlungen (z.B. Sanctuary) bereits über mehrere Hundehütten verfügen, die er alle als sein Zuhause betrachtet. Sollte Dogmeat verschwunden sein, geht wie folgt vor.

Sucht eine neu erschlossenen Siedlung zunächst nach allen Hundehütten ab. Verwertet alle Hundehütten bis auf eine. Nehmt diese auf und platziert sie an einem für euch leicht ersichtlichen Platz (z.B. in der Nähe eures Spawnpunkts nach einer Schnellreise).

Auf diese Weise geht Dogmeat nicht mehr verloren und ihr wisst immer, wo er sich aufhält.

Nie mehr Dogmeat suchen müssen. Baut nur eine Hundehütte in jeder Siedlung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Begleiter wechseln und ausrüsten

Mit der Glocke könnt ihr alle eure Begleiter in einer Siedlung schnell versammeln und leicht zwischen ihnen wechseln. Dazu sprecht ihr einfach mit einem Begleiter und wählt die Dialogoption „Wegschicken“. Oder aber ihr redet direkt mit dem neuen Companion, den ihr mitnehmen wollt. Auf diese Weise könnt ihr auch Begleiter ausrüsten, indem ihr ihnen über das Handelsfenster eure überschüssigen Waffen und Rüstungen in die Hand drückt. Und habt ihr mal eine Powerrüstung zu viel, könnt ihr ihnen per Befehl auch eine zuweisen, in die sie einsteigen sollen.

