Fallout 4: Waffenliste und Fundorte der besten Waffen

In Fallout 4 gibt es neben den üblichen Schießeisen einzigartige Waffen, die über besondere Bonus-Effekte verfügen. Einige Geräte könnt ihr in Shops erwerben, andere bekommt ihr als Belohnung für das Abschließen bestimmter Quests oder von bezwungenen Feinden. Von Säure verschießenden Pistolen bis hin zu Raketenwerfern mit Nuka-Cola-Sprengsätzen ist jede Menge abgefahrenes Zeug dabei. Wir zeigen euch sowohl die Fundorte der besten Waffen aus dem Hauptspiel als auch die aller bisher erschienenen DLCs.

Legendäre und einzigartige Waffen im Überblick

Wir geben euch in der folgenden Tabelle einen Überblick zu allen einzigartigen und legendären Waffen. Dazu nützliche Informationen zu den Bonus-Effekten, Fundorten und Freischaltbedingungen für die wertvollen Geräte. So wisst ihr auf einen Blick, wie ihr den Junk Jet, Big Boy oder Shishkebab eurer Sammlung hinzufügt.

Name Waffen-Typ Bonus-Effekt Freischaltbedingung und Fundort 2076 World Series Baseball Bat Baseballschläger (kann nicht modifiziert werden) Geringe Chancen Ziele durch die Luft zu schleudern Belohnung unter der Jamaica Plain City Hall. Verkauft sie an Moe Cronin, wenn ihr mögt. Ashmaker MS16: The Big Dig Es besteht die Chance, Ziele in Brand zu setzen Belohnung für die Zusammenarbeit mit Fahrenheit am Ende der Nebenquest: Das große Graben. Automatic Laser Musket Laser-Muskete Verfügt über Dauerfeuer Wird euch beim Start der Minutemen-Quest: Die Atomare Option übergeben. AX90 Fury Plasmagewehr Verursacht 50% mehr Schaden gegen Super Mutanten Wird von Teagan (Prydwen) verkauft. Big Boy Fatman Verschießt ein zusätzliches Projektil Wird von Arturo (Diamond City) verkauft. Big Jim Rohrzange 20 % Chance das Bein des Ziels zu verkrüppeln Diese einzigartige Rohrzange findet ihr in Walden Pond. Broadsider Broadsider - Belohnung als Teil der Nebenquest: Last Voyage of the U.S.S. Constitution. Death From Above Raketenwerfer 75% schnellere Bewegung während dem Zielen Wird von Proktor Teagan verkauft, sobald ihr den Rang eines Paladin erreicht habt. Deathclaw Gauntlet Deathclaw Gauntlet - Mögliche Belohnung beim Abschluss der Nebenquest: The Devil's Due. Deliverer Deliverer - Belohnung für den Abschluss der Railroad-Quest: Tradecraft. Eddie's Peace .44 Verteilt extra Schaden an Gliedmaßen Kann während der Nebenquest: Detective Case Files - Long Time Coming gefunden werden. Experiment 18-A Plasmagewehr 25% schnellere Feuerrate, 15% schneller Nachladen Wird von Institute Requisitions (Das Institut) verkauft. Final Judgement Laser-Panzerabwehrkanone 25% schnellere Feuerrate, 15% schneller Nachladen Ältester Maxson trägt diese Waffe; klaut sie ihm während der Institut-Quest: Airship Down, oder der Railroad-Quest: Precipice of War. Furious Power Fist Power Fist Erhöhter Schaden für jeden aufeinanderfolgenden Treffer bei einem Ziel. Remove the threat of Swan in Boston Common. General Chao’s Revenge Chinese officer sword Verursacht 50% mehr Schaden gegen Roboter Wird von Trudy (Drumlin Diner) verkauft. Good Intentions Lasergewehr Kritische Treffer lassen das Ziel taumeln Wird vom Anführer der Gunners namens Clint getragen. Grognak’s Axe Grognak’s Axe Treffer verursachen Taumeln und Ziele erleiden Blut-Schaden Kann in einem Schaukasten in Hubris Comics gefunden werden. HalluciGen Gas Grenade Granate Es besteht die Chance, einen Gegner für 60 Sekunden rasend zu machen. Kann mit Materialien gebaut werden, die ihr im Keller-Labor of der HalluciGen, Inc. findet. Homing Beacon Granate Calls down a missile strike from Zao’s sub Belohnung für den Abschluss der Nebenquest: Here There Be Monsters. Institute Beacon Granate Spawn Synths at beacon’s location Belohnung für den Abschluss der Institut-Quest: Airship Down. Junk Jet Junk Jet - Lokalisiert in ArcJet Systems. Nehmt sie während oder nach der Stählerne Bruderhaft-Quest: Ruf zu den Waffen auf. Justice Kampf-Schrotflinte Es besteht die Chance, dass das Ziel taumelt Wird von Penny (Covenant) verkauft. Kellogg’s Pistol .44 Füllt eure Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer auf Kann während der Hauptquest: Wiedersehen macht Freude gefunden werden. Les Fusil Teribles Kampf-Schrotflinte Erhöhter Rückstoß, dafür 25% mehr Schaden an Gliedmaßen Kann in der Kajüte des Captains in Libertalia gefunden werden. Lorenzo’s Artifact Gamma-Gewehr Nutzt Telekinese, um Gegner wegzudrücken Belohnung für den Abschluss des Cabot House. Old Faithful Lasergewehr Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt Wird von Arturo (Diamond City) verkauft. Partystarter Raketenwerfer Verursacht 50 % mehr Schaden gegen Menschen Wird von KL-E-O (Goodneighbor) verkauft. Pickman’s Blade Messer Erhöhter Schaden bei Schleich-Attacken. Ziele bluten. Belohnung für die Zusammenarbeit mit Pickman. Prototype UP77 - Grenzenloses Potenzial Lasergewehr Unendlicher Magazingröße In dem verschlossenen Safe (Master) in der University Credit Union. Railway Rifle Railway Rifle - Belohnung für den Abschluss der Railroad Quest: Verdeckt im Untergrund. Reba II Jagdgewehr Verursacht 50% mehr Schaden gegen Mirelurks und Insekten Unterstützt Barney während der Miscellaneous Quest: Barney Rook und erlangt diese Waffe als Belohnung. Reckoning Ripper Ihr erleidet 15% weniger Schaden während ihr steht und euch nicht bewegt Wird von dem Level 4 Werkstatt-Händler verkauft. Righteous Authority Lasergewehr Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden Belohnung für den Abschluss der Stählerne Bruderschaft-Quest: Ruf zu den Waffen. Rockville Slugger Baseballschläger 40% weniger Aktionspunkte-Kosten Wird von Moe (Diamond City) verkauft. Sentinel’s Plasmacaster Plasmagewehr Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt Wird von Proctor Teagan verkauft, sobald ihr den Rang des Sentinels erreicht. Shem Drowne’s Sword Revolutionary Sword Verursacht Strahlungsschaden Kann während der Nebenquest: Detective Case Files: The Guilded Grasshopper gefunden werden. Shishkebab Shishkebab - Kann in Blast Furnace gefunden werden. Slag trägt diese Waffe. Spray’n’Pray Maschinenpistole Kugeln explodieren beim Aufprall und verursachen 15 Punkte Schaden in der Umgebung. Wird von Cricket (caravan trader) verkauft. Survivor’s Special Lasergewehr Verursacht mehr Schaden, je niedriger eure Gesundheit ist Tötet Paladin Brandis, klaut sie von ihm oder erhaltet sie von ihm als Belohnung. Dafür müsst ihr ihn in der „Stählerne Bruderschaft“-Quest: The Lost Patrol von der Rückkehr zur Stählernen Brüderschaft überzeugen. The Gainer .44 Setzt das Ziel in Brand (15 Punkte Schaden) Löst das Vitale Pumphouse Nummer-Puzzle und findet die .44 Pistole dort. The Last Minute Gaußgewehr Verursacht 50% mehr Schaden an Gliedmaßen Wird von einem Level 4 Werkstatt-Händler verkauft. Tinker Tom Special Jagdgewehr Befindet ihr euch noch nicht in einem Kampf, erhöht sich die VATS-Genauigkeit. Dafür kostet es mehr Aktionspunkte. Wird von Tüftler-Tom (Railroad HQ) verkauft. Virgil’s Rifle Institute Lasergewehr Verursacht 50% mehr Schaden gegen Super Mutanten Tötet Virgil oder klaut sie von ihm. Wastelander’s Friend 10mm Verursacht 50% mehr Schaden an Gliedmaßen Wird von Deb (Bunker Hill) verkauft. Wazer Wifle Lasergewehr Unendliche Magazingröße Belohnung für den Abschluss der drei Shaun-Quests, sobald alle Haupt- und Fraktionen-Quests abgeschlossen sind.

Beste Waffen und ihre Fundorte

Im Postapokalypse-Rollenspiel gibt es eine Unmenge an einzigartigen Waffen mit speziellen Boni. Wie ihr den Fatman finden könnt, lest ihr etwa im verlinkten Guide genauer. Und auch wie ihr an die einzigartige Alien-Blaster Pistole herankommt, erfahrt ihr bei uns. Neben einzigartigen Waffen, die ihr für das Abschließen von bestimmten Quests oder bei Händlern bekommt, gibt es noch zahlreiche weitere, die man nicht so leicht finden kann.

Im Folgenden zeigen führen wir euch daher mit Guides zu den besten Waffen im Hauptspiel und den DLCs.

Der Kryolator

Den Kryolator habt ihr vielleicht schon ganz zu Anfang eures Abenteuers im Büro des Aufsehers in Vault 111 entdeckt. Um den Koffer in dem er eingesperrt ist, öffnen zu können, benötigt ihr die Meister-Fertigkeit im Schlösserknacken, die ihr frühestens mit Level 18 im Wahrnehmungs-Talentbaum ausbilden könnt.

Der Krylator befindet sich im Waffenkoffer innerhalb von Vault 111 (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Es gibt - Dogmeat sei Dank - eine simple Methode schon früher an die Waffe zu kommen. Einfach mit dem Hund als Begleiter zurück in den Vault und alle Gegenstände einsammeln die im Büro und in der Umgebung zu finden sind. Danach Dogmeat ansprechen und ihm befehlen nach Items zu suchen. Er wird daraufhin zum Schrank laufen und euch die Waffe dann vor die Füße legen. Wenn ihr einen Blick in sein Inventar werft, findet ihr dort sogar noch 200 Kryo-Zellen.

Das ist dann auch der Nachteil an der Waffe. Die Zellen sind nicht bei vielen Händlern im Angebot und auch sehr kostspielig. Selbst mit einem Charismawert von 10 kostet euch eine Zelle 20 Kronkorken, wenn ihr keine Händlerskills habt.

Mit dem Kryolator könnt ihr Gegner einfrieren, so dass sie im besten Fall sogar zu kleinen Eiswürfeln zerspringen. Die Waffe besitzt folgende Werte:

Schaden: 20 (Energie)

20 (Energie) Munition: Kryo

Kryo Feuerrate: 90

90 Reichweite: 71

71 Präzision: 66

66 Gewicht: 13,2

13,2 Wert: 302

Mit dem Standardlauf kämpft ihr damit wie mit einem Flammenwerfer, der Kristallisierender Lauf bewirkt, dass ihr Kugeln verschießt. Für die Modifikationen benötigt ihr keine Skills! Benötigte Items für den Umbau:

Kristallisierender Lauf : 3x Glas, 3x Glasfaser-Optik, 4x Kleber, 7x Plastik, 4x Schaltkreise, 6x Schraube, 7x Stahl

: 3x Glas, 3x Glasfaser-Optik, 4x Kleber, 7x Plastik, 4x Schaltkreise, 6x Schraube, 7x Stahl Rückstoßdämpferkolben : 11x Aluminum, 6x Feder, 11x Glasfaser, 1x Gummi, 6x Kleber, 8x Schraube

: 11x Aluminum, 6x Feder, 11x Glasfaser, 1x Gummi, 6x Kleber, 8x Schraube Leuchtvisier: 3x Kleber, 2x Nukleares Material, 3x Plastik, 3x Stahl

Durch den Umbau erhaltet ihr diese neuen Werte:

Schaden: 20 Energie und 20 Balistisch

20 Energie und 20 Balistisch Feuerrate: 90

90 Reichweite: 203

203 Präzision: 77

77 Gewicht: 19,7

19,7 Wert: 404

Gleisgewehr

Das Gleisgewehr findet ihr auf Big Johns Schrottplatz südöstlich von Diamond City. Ihr müsst zunächst einen Generator aktivieren, um den umgekippten blauen Waggon betreten zu können. Dort könnt ihr dann in den Luftschutzkeller, wo sich das Gleisgewehr auf dem Tisch befindet.

Das folgende Video zeigt euch den genauen Weg zum Gleisgewehr:

Fallout 4: Fundort des Gleisgewehrs

auf YouTube

Mit dem Gleisgewehr lassen sich Bolzen verschießen, die Feinde an Wände nageln können. Die weiteren Werte sind:

Schaden: 100 (Ballistisch)

100 (Ballistisch) Munition: Bolzen

Bolzen Feuerrate: 10

10 Reichweite: 119

119 Präzision: 69

69 Gewicht: 14,4

14,4 Wert: 290

Der Hauptgewinn

Diesen einzigartigen Revolver findet ihr in der Pumpstation genau zwischen Gibson-Point-Pier und Saugus Ironworks im Osten des Commonwealths. In der Pumpstation findet ihr eine verschlossene Tür, die sich nur über die Konsole mit den vier Knöpfen links davon öffnen lässt. Dabei müsst ihr jeden Knopf unterschiedlich oft drücken, damit sich die Tür öffnet. Die Reihenfolge von links nach rechts lautet: 10 - 4 - 5 - 1

Im Raum findet ihr den Hauptgewinn neben dem Skelett auf dem Boden. Daneben gibt es auch einen Generator mit Fusionskern. Im Folgenden seht ihr den Fundort noch einmal im Video.

Fallout 4: Fundort vom Hauptgewinn

auf YouTube

Der Hauptgewinn ist ein Revolver, der Feinde mit jedem Schuss in Brand steckt und dabei 15 Punkte Schaden verursacht. Die weiteren Werte stellen sich wie folgt dar:

Schaden: 48 (Ballistisch)

48 (Ballistisch) Munition: .44

.44 Feuerrate: 6

6 Reichweite: 119

119 Präzision: 74

74 Gewicht: 4,6

4,6 Wert: 468

Prototyp UP77 „Grenzenloses Potenzial“

Ein Laser-Gewehr, das man niemals nachladen muss? Das hört sich doch gut an! Begebt euch nach University Point im Südosten. Betretet die dortige Bank über den Seiteneingang und geht in den Tresorraum hinab. Auf eurem Weg dahin müsst ihr zwei Terminals hacken. Stellt also sicher, dass euer Hacker-Skill im Intelligenz-Talentbaum ausgebildet ist. Ebenfalls braucht ihr die Meisterfertiglkeit im Schlösserknacken, um den Safe im Tresor zu öffnen. Darin befindet sich ein roter Knopf, der euch nach Drücken einen Geheimraum mit dem Prototyp UP77 „Grenzenloses Potenzial“ offenbart.

Den genauen Fundort seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Fallout 4: Fundort vom Prototyp UP77 „Grenzenloses Potenzial"

auf YouTube

Der Prototyp UP77 gewährt euch unbegrenzte Magazinkapazität. Das heißt, ihr müsst die Waffe nie nachladen. Darüber hinaus verfügt das Laser-Gewehr über folgende Werte:

Schaden: 32 (Energie)

32 (Energie) Munition: Zelle

Zelle Feuerrate: 90

90 Reichweite: 203

203 Präzision: 72

72 Gewicht: 45,8

45,8 Wert: 329

Gamma-Kanone

Eine der seltenen Gamma-Kanonen findet ihr ganz im Südwesten schon etwas außerhalb der Karte auf dem verfallenen Reaktorgelände. Die Leiche mit der Strahlungswaffe wird von einer leuchtenden Todeskralle bewacht, die ihr zuvor ausschalten solltet. Den genauen Fundort seht ihr im Video unterhalb.

Fallout 4: Fundort der Gammakanone

auf YouTube

Die Gamma-Kanone ist eine Strahlungswaffe, die vor allem bei menschlichen Gegnern verheerenden Schaden anrichtet. Bei Ödland-Kreaturen wie Ghulen, Supermutanten oder Todeskrallen verpufft die Wirkung der Waffe allerdings. Sie besitzt folgende Werte:

Schaden: 110 (Strahlung)

110 (Strahlung) Munition: Gammapatrone

Gammapatrone Feuerrate: 66

66 Reichweite: 119

119 Präzision: 69

69 Gewicht: 3,0

3,0 Wert: 156

Kremvhs Zahn

Zu den wohl stärksten Waffen für den Nahkampf zählt Kremvhs Zahn. Diesen findet ihr im Steinbruch Dunwich Borers im Nordosten des Commonwealth. Wir empfehlen euch, hier erst mit einem hohen Level hinzugehen. Denn es erwarten euch jede Menge Gunner, Ghule und Strahlung im Gebiet. Ihr findet die Waffe ganz am Ende des Steinbruchs unter Wasser. Nehmt also am besten einen Strahlenschutzanzug mit.

Den genauen Fundort von Kremvhs Zahn seht ihr im folgenden Video:

Fallout 4: Fundort von Kremvhs Zahn

auf YouTube

Mit der gezackten Klinge werden eure Feinde vergiftet und erhalten zudem Blutungsschaden. Die weiteren Werte sind:

Schaden: 47 plus 3 Blutungsschaden

47 plus 3 Blutungsschaden Geschwindigkeit: Mittel

Mittel Gewicht: 3,0

3,0 Wert: 156

Dönermesser

Döner macht schöner! Diese besondere Nahkampfwaffe findet ihr in Saugus Ironworks. Ihr solltet schon mindestens Level 20 sein, bevor ihr euch hierherwagt. Begebt euch durch die blaue Tür im dritten Stock in den Hochofen und besiegt Bossgegner Slag in seiner Powerrüstung mitsamt seiner Schergen. Von seiner Leiche könnt ihr euch das Flammen-Katana schnappen. Im selben Raum findet ihr übrigens auch die Sprengstoff-Wackelpuppe und eine Ausgabe von Picket Fences.

Saugus Ironworks findet ihr im Nordosten der Karte.

Das Dönermesser besteht aus einem Katana mit Flammenwerfer-Mechanismus und besitzt folgende Werte:

Schaden: 16 plus 13 Energieschaden

16 plus 13 Energieschaden Geschwindigkeit: Mittel

Mittel Gewicht: 3,0

3,0 Wert: 200

Grognaks Axt

Die legendäre Axt des Barbaren aus der gleichnamigen Comic-Serie bekommt ihr bei Hubris Comics zwischen Diamond City und Goodneighbor. Direkt nach dem Betreten findet ihr sie in einem Schaukasten links. Das verbesserte Schloss müsst ihr jedoch zunächst knacken. Den genauen Fundort seht ihr im Video.

Fallout 4: Fundort von Grognaks Axt

auf YouTube

Treffer mit Grognaks Axt sorgen dafür, dass Gegner ins Taumeln geraten und zudem Blutungsschaden erhalten. Die weiteren Werte gestalten sich wie folgt:

Schaden: 42

42 Geschwindigkeit: Mittel

Mittel Gewicht: 10

10 Wert: 100

Powerfaust

Zu den stärksten Nahkampfwaffen überhaupt gehört auch die Powerfaust, die ihr vom Behemoth-Bossgegner Swan im Park des Boston Common erhalten könnt. Rüstet euch vor dem Kampf mit Powerrüstung und Fatman aus, dann sollte dieser Kampf kein Problem werden. Kampf und Loot seht ihr im Video unterhalb.

Fallout 4: Fundort der Powerfaust

auf YouTube

Mit der Powerfaust erhöht sich der Schaden bei jedem weiteren Treffer am gleichen Ziel.

Schaden: 66

66 Geschwindigkeit: Mittel

Mittel Gewicht: 5,5

5,5 Wert: 545

Besten Waffen im DLC „Far Harbor“

Far Harbor lässt euch eine große neue Insel im Ödland von Fallout 4 erkunden. Die Fundorte der besten Waffen auf der neuen Insel zeigen wir euch mit Videos im folgenden Abschnitt.

Sergeant Ash

Sergeant Ash ist ein Flammenwerfer, den ihr vom Synth-Händler kaufen könnt. Es hat eine Chance von 20%, die Beine von Feinden zu verkrüppeln. Durch die hohe Feuerrate wird dies auch bei so gut wie jedem Feind passieren. Wo ihr Sergent Ash genau findet, seht ihr im Video unterhalb.

Old Reliable

Diese Waffe gehört zu den Lever Action Gewehren, hat aber zusätzlich eine spezielle Mod eingebaut, die mit jedem Schuss eine zusätzliche Kugel verschießt. Stellt ihr euch gut mit den Synths, könnt ihr den Old Reliable bei ihnen bekommen. Genaue Informationen seht ihr im Video.

The Fish Catcher

Den Fischerhaken könnt ihr bei Allen in Far Harbor kaufen. Seine Nutzung kostet nur wenig AP, jedoch lohnt sich die Waffe erst nach dem Upgraden an einer Werkbank. Mehr dazu seht ihr im Video.

Admiral's Friend

Ein besonderes Harpunengewehr stellt Admiral's Friend dar. Es fügt Zielen mit voller Gesundheit direkt doppelten Schaden zu und eignet sich daher vor allem für Überraschungsangriffe. Dagegen steht die langsame Nachladegeschwindigkeit, die es für längere Kämpfe ungeeignet macht. Ihr könnt den Admiral's Friend bei einem bestimmten Händler kaufen. Wo dieser zu finden ist, seht ihr im Video.

Kiloton Radium Rifle

Zu den besten Waffen des DLC gehört das halbautomatische Kiloton Radium Gewehr. Seine Projektile explodieren beim Einschlag und verursachen zusätzlich Strahlungsschaden. Somit verursacht das Gewehr Flächenschaden und Schaden über Zeit. Ihr könnt diese Waffe von einem Fraktionshändler kaufen. Mehr Informationen dazu gibt es im Video.

The Harvester

Der Harvester ist eine besondere Kettensäge mit hoher Angriffsgeschwindigkeit und der Fähigkeit Feinde zu betäuben. So könnt ihr viele Gegner schnell besiegen, ohne dass sie sich überhaupt wehren können. Ihr findet den Harvester in einem zerstörten Laden im Westen der Insel. Den genauen Fundort seht ihr im Video.

Butcher's Hook

Das Butcher's Hook ist ein Piratenhaken, den ihr als Nahkampfwaffe benutzen könnt. Kritische Treffer mit dieser Waffe füllen dabei eure Aktionspunkte wieder auf. Ihr könnt den Butcher's Hook vom NPC Erickson bei der Absturzstelle von Flug Horizon 1207 kaufen. Bei ihm bekommt ihr auch die Wachhunde Mishka, Gracie und Duke.

December's Child

Dieses neue leichte Gewehr hat eine um 25% erhöhte Feuerrate und eine um 15% erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Ihr könnt sie am Ende der Hauptquest „Best left forgotten“ finden. Hier müsst ihr im Hauptquartier der Firma Vim! einen Test an einem Terminal bestehen. Habt ihr Nick Valentine dabei, wird er euch helfen. Den genauen Weg zur Waffe December's Child seht ihr im folgenden Video.

Lever Action Rifle und Harpunengewehr

Die Lever Action Rifle gehört zu den neuen Waffen im DLC Far Harbor, die ihr wahlweise in einer Standard-Version oder als legendäre Version auf der Insel finden könnt. Das Gewehr hat eine hohe Reichweite mit guten Werten bei Schussgenauigkeit und Schaden. Die normale Version bekommt ihr bei Händlern oder normalen Feinden als Drop. Die legendäre Version erhaltet ihr als Drop von einer Mirelurk-Königin, die euch während der Quest „Rite of Passage“ begegnet. Mehr dazu seht ihr im Video.

Bei den Händlern in Far Harbor könnt ihr euch außerdem das Harpunengewehr kaufen, welches hohen Schaden verursacht, aber lange Zeit zum Nachladen benötigt.

Atom's Judgement

Diese Nahkampfwaffe ist ein radioaktiver Vorschlaghammer, der sowohl physischen Schaden als auch Strahlungsschaden verursacht. An seiner Spitze befinden sich vier auslaufende Fusionskerne. Das Benutzen von Atom's Judgement hat auf euch keinen negativen Effekt. Ihr bekommt den Hammer über eine Quest für die Fraktion der Kinder des Atoms. Einzelheiten seht ihr im folgenden Video.

The Striker

Der Striker sieht aus wie ein Fatman, benutzt als Munition aber Bowling-Kugeln. Ihr könnt jeden Ball nach einem Schuss wieder einsammeln und erneut verwenden. Schüsse mit dem Striker haben zudem eine Chance von 50% die Beine des Ziels zu verkrüppeln. Ihr findet den Striker in einem Bowling-Center mit dem Namen Beaver Creek Lanes etwas südwestlich von Far Harbor gelegen. Den genauen Fundort seht ihr im folgenden Video.

Nutzt die Gelegenheit im Bowling-Center gleich dazu ein paar Kugeln als Munition mitzunehmen. Bedenkt aber, dass sie recht schwer sind und ihr genügend Platz im Inventar frei haben müsst.

Beste Waffen im DLC „Nuka World“

Im sechsten und letzten DLC „Nuka World“ zu Fallout 4 gibt es zum Abschluss noch einmal jede Menge abgefahrene und durchschlagskräftige Waffen zu finden. Manche präsentieren sich dabei im passenden Design zum Freizeitpark. Einige der Waffen könnt ihr direkt bei Händlern kaufen, während ihr bei anderen schon mehr Anstrengungen in Kauf nehmen müsst. Wir zeigen euch im Folgenden die Fundorte der besten Waffen.

Splattercannon

Waffenart: Automatikgewehr

Automatikgewehr Bonus: Schaden erhöht sich mit jedem Schuss auf das selbe Ziel.

Schaden erhöht sich mit jedem Schuss auf das selbe Ziel. Fundort: Ihr könnt die Waffe auf dem Nuka Town Markt bei Aaron Corbett für 8.226 Kronkorken kaufen. Er befindet sich nahe dem Stall mit den Brahmin.

Acid Soaker

Waffenart: Säure verschießende Pistole

Säure verschießende Pistole Bonus: Verursacht stetig Säureschaden und verringert zeitweise die Schadensresistenz.

Verursacht stetig Säureschaden und verringert zeitweise die Schadensresistenz. Fundort: Die Waffe ist einer der Gewinne in der Nuka Cade. Hier müsst ihr euch zunächst mit Vorkriegsgeld Tokens zum Spielen kaufen oder aber ihr kauft sie direkt von Fritsch. Jedes Mal, wenn ihr bei einem der Spiele den Highscore brecht, kriegt ihr ein paar Tickets (Vergesst nicht, sie auch mitzunehmen!). Habt ihr 6250 Tickets gesammelt, geht in die Lobby und löst sie dort für den Acid Soaker ein.

Nuka-Nuke Launcher

Waffenart: Raketenwerfer

Raketenwerfer Bonus: Verschießt Sprengsätze, die mit Nuka Cola gefüllt sind.

Verschießt Sprengsätze, die mit Nuka Cola gefüllt sind. Fundort: Diese Waffe bekommt ihr, wenn ihr alle versteckten Korkis gefunden habt und die Quest „Korki im Heuhaufen“ abschließt.

Problem Solver

Waffenart: Sturmgewehr

Sturmgewehr Bonus: Schaden erhöht sich mit jedem Schuss auf das selbe Ziel.

Schaden erhöht sich mit jedem Schuss auf das selbe Ziel. Fundort: Diese Waffe könnt ihr beim Bradberton Amphitheater, westlich des Nuka Town Markts bekommen. Während der Quest „Ein ambitionierter Plan“ müsst ihr mit Mason (Anführer des Rudels) sprechen. Wenn ihr genügend Charisma habt und seine Sprachherausforderung besteht, bekommt ihr den Problem Solver als Geschenk. Legt alternativ vor dem Gespräch einen Speicherstand an und versucht es solange, bis ihr es schafft.

Cinto's Shiny Slugger

Waffenart: Baseballschläger

Baseballschläger Bonus: Füllt den AP-Balken mit jedem kritischen Treffer.

Füllt den AP-Balken mit jedem kritischen Treffer. Fundort: Diese Waffe erhaltet ihr als Belohnung für das Erfüllen der Quest „Safari Adventure“. In diesem Themenpark seht ihr einen halbnackten kämpfenden NPC. Helft ihm und absolviert seine Quest. Sagt ihm im abschließenden Gespräch, dass ihr den Park mit euren Freunden teilen wollt, um im Anschluss den Baseballschläger zu erhalten.

