Fallout nach Amazon-Serie: Bethesda hat Gaming-Fans nicht vergessen

Amazon hat dem Fallout-Universum neues Leben eingehaucht. Die neue Serie auf Prime Video begeistert neue und alte Fans. Bethesda macht jetzt auch klar, dass die Gaming-Wurzeln der Serie nicht vergessen wurden. Nachschub für Rollenspiel-Fans ist wohl bereits auf dem Weg.

Amazon hat es geschafft: Die neue Fallout-Serie begeistert Kritiker und Fans. Auch eine zweite Staffel ist schon auf dem Weg. Gleichzeitig hat sie auch den Rollenspielen zu neuer Popularität verholfen. Spielerzahlen gingen nach dem Release auf Prime Video durch die Decke. Bethesda will auf diesem Erfolg jetzt weiter aufbauen.

Todd Howard spricht im Interview mit Kinda Funny Games jetzt über die Zukunft des Franchises. Der Bethesda-Chef zeigt sich geheimnistuerisch und kündigt nicht direkt ein neues Spiel an. Er gibt den wartenden Spielern aber zumindest einen Hinweis:

Wir schauen uns an, was wir mit dem Franchise machen und ob wir uns noch gut damit fühlen – ich kann es jetzt nicht verraten – aber hier ist unsere Perspektive für die Zukunft. Wann erscheint Staffel 2? Was machen wir auf Mobilgeräten? Was machen wir in (Fallout) 76? Was machen wir mit diesem Ding? Was machen wir mit diesem anderen Ding? Und wann erscheinen sie?