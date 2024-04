Sand Land: Alle 75 Nebenquests mit Lösungen

In Sand Land gibt es 75 Nebenquests zu erledigen, durch deren Abschluss ihr die Stadt Spino aufbaut und viele zusätzliche Belohnungen erhaltet. An dieser Stelle findet ihr die Liste aller Nebenmissionen im Action-Rollenspiel samt Lösungen und Besonderheiten.

Sand Land Facts

Alle Nebenmissionen in Sand Land

Die Nebenquests sind in Sand Land völlig losgelöst von der Hauptquest. Ihr müsst sie nicht machen, um in der Hauptquest weiterzukommen, jedoch geben sie euch viele nützliche Belohnungen für die Stärkung eurer Party. Alle Nebenmissionen hängen mehr oder weniger mit dem Aufbau der Stadt Spino zusammen. Je mehr ihr absolviert, desto pompöser verändert sich Spino und mehr Bewohner ziehen in eure Stadt.

Neue Quests werden euch mit einem Fragezeichen-Symbol auf der Karte markiert. Auch an Orten, wo ihr noch nicht wart, werden euch die Fragezeichen angezeigt, ihr könnt sie also leicht finden. Sämtliche Nebenquests bauen aufeinander auf und die letzten schaltet ihr erst nach Abschluss der Hauptgeschichte frei.

Bei manchen Missionen müsst ihr Entscheidungen treffen. Diese wirken sich meist nicht auf die Abschlussbelohnungen aus, je nach Entscheidung ziehen aber jeweils andere NPCs nach Spino. Es lohnt sich also, vor jeder neuen Nebenmission einen Speicherstand anzulegen, falls ihr im Nachhinein unzufrieden mit eurer Entscheidung seid. Wo es solche Entscheidungen gibt, geben wir euch bei den einzelnen Quests weiter unten mit an.

Im Folgenden listen wir euch alle Nebenmissionen von Sand Land mit Lösungen und Belohnungen auf.

Hinweis: Der Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Lösungen ergänzt.

Aufgabe von Bürgermeister Tor

Startpunkt: Bürgermeister Tor in Spino.

Bürgermeister Tor in Spino. Lösung: Kauft den Maschinengewehrschrott beim Händler auf dem Schrottermarkt von Lisab für 500 Zenny und bringt ihn zu Bürgermeister Tor.

Kauft den Maschinengewehrschrott beim Händler auf dem Schrottermarkt von Lisab für 500 Zenny und bringt ihn zu Bürgermeister Tor. Belohnungen: 250 Zenny

Wüstensoldat

Startpunkt: Soldat Mos bei der Wasserversorgungsstelle westlich vor Spino.

Soldat Mos bei der Wasserversorgungsstelle westlich vor Spino. Lösung: Besiegt die Möchtegern-Schrott, die Mos jagen.

Besiegt die Möchtegern-Schrott, die Mos jagen. Belohnungen: 500 Zenny, V8-Motor (Kampfpanzer), Mos zieht nach Spino

Händler auf Irrwegen

Startpunkt: Bei Ades im Gegenstandsladen von Spino.

Bei Ades im Gegenstandsladen von Spino. Lösung: Sprecht mit dem Händler, der vor Spino auf einem Felsen steht und von Raptoren bedroht wird. Kehrt anschließend zu Ades zurück.

Sprecht mit dem Händler, der vor Spino auf einem Felsen steht und von Raptoren bedroht wird. Kehrt anschließend zu Ades zurück. Belohnungen: 400 Zenny, Zweitklassiges Schießpulver, Zweitklassiges Kabel, Pflanzenöl, Erweitertes Warenangebot im Gegenstandsladen

Ominöse Höhle

Startpunkt: Bei Zeph nahe der Felsen westlich vor Spino.

Bei Zeph nahe der Felsen westlich vor Spino. Lösung: Sprengt die Höhlenfelsen an der markierten Stelle mit dem Kampfpanzer und holt den Geji-Drachen-Leitfaden aus der Höhle. Bringt ihn anschließend zu Zeph.

Sprengt die Höhlenfelsen an der markierten Stelle mit dem Kampfpanzer und holt den Geji-Drachen-Leitfaden aus der Höhle. Bringt ihn anschließend zu Zeph. Belohnungen: 400 Zenny, Brand.-Mun.-Chip (Kanone), Zeph zieht nach Spino

Fauler Schrotter

Startpunkt: Guni auf dem Schrottermarkt von Lisab.

Guni auf dem Schrottermarkt von Lisab. Lösung: Gebt Guni 10x Eisenerz.

Gebt Guni 10x Eisenerz. Belohnungen: 450 Zenny, 2x Zweitklassiger Zähler, 2x Zweitklassiger Sensor

Hinweis: Dies ist eine wiederholbare Quest.

Autoteiljagd

Startpunkt: Bei Knoll in Spino.

Bei Knoll in Spino. Lösung: Geht zur markierten Schrottgrube und besiegt dort alle Skorpione. Sammelt dann den Autorahmen ein und bringt ihn zurück zu Knoll.

Geht zur markierten Schrottgrube und besiegt dort alle Skorpione. Sammelt dann den Autorahmen ein und bringt ihn zurück zu Knoll. Belohnungen: 500 Zenny, Autorrahmen, Auto-Bauplan 1

Geschenkte Blumen

Startpunkt: Bei Lassa südlich von Spino.

Bei Lassa südlich von Spino. Lösung: Sprecht mit Knocker in der markierten Höhle. Besiegt dann den markierten Alpha-Raptor und bringt Knocker die Alpha-Raptor-Essenz. Kehrt dann zu Lassa zurück.

Sprecht mit Knocker in der markierten Höhle. Besiegt dann den markierten Alpha-Raptor und bringt Knocker die Alpha-Raptor-Essenz. Kehrt dann zu Lassa zurück. Belohnungen: 750 Zenny

Depressiver Diamond

Startpunkt: Bei Hez nordwestlich in der Wapho-Region.

Bei Hez nordwestlich in der Wapho-Region. Lösung: Besiegt 10 Pteranodons, die ihr weiter westlich findet. Kehrt dann zu Hez zurück.

Besiegt 10 Pteranodons, die ihr weiter westlich findet. Kehrt dann zu Hez zurück. Belohnungen: 750 Zenny, 2x Raptorstahl, 3x Stoßdämpfender Gummi, Hez zieht nach Spino

Hinweis: Dies ist eine wiederholbare Quest.

Tüftlergeschwister

Startpunkt: Bürgermeister Tor in Spino.

Bürgermeister Tor in Spino. Lösung: Geht zur markierten Werkstatt in Talbo und sprecht mit Stan und Ves. Anschließend sollt ihr ihnen 4x Puraptorschuppen bringen. Diese bekommt ihr von weißen Raptoren, die nur nachts oder an dunklen Orten wie Höhlen auftauchen. Rastet bei einem Lagerfeuer bis zum Nachteinbruch und begebt euch dann zur Wasserversorgungsstelle direkt westlich vor Spino. Rund um das Haus findet ihr Raptorgruppen, unter denen sich auch immer ein weißer Rapot befindet. Gebt die Schuppen dann Stan und Ves und entscheidet, ob Stan oder Ves nach Spino kommen sollen.

Geht zur markierten Werkstatt in Talbo und sprecht mit Stan und Ves. Anschließend sollt ihr ihnen 4x Puraptorschuppen bringen. Diese bekommt ihr von weißen Raptoren, die nur nachts oder an dunklen Orten wie Höhlen auftauchen. Rastet bei einem Lagerfeuer bis zum Nachteinbruch und begebt euch dann zur Wasserversorgungsstelle direkt westlich vor Spino. Rund um das Haus findet ihr Raptorgruppen, unter denen sich auch immer ein weißer Rapot befindet. Gebt die Schuppen dann Stan und Ves und entscheidet, ob Stan oder Ves nach Spino kommen sollen. Belohnungen: 750 Zenny, 3x Raptorstahl, Werkstatt in Spino wird eröffnet, Stan oder Vez ziehen nach Spino

Stan oder Ves? Für wen ihr euch entscheidet, hat sonst keinen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Es bestimmt nur, ob Stan oder Ves die Werkstatt in Spino leiten. Der jeweils andere NPC bleibt in Talbo.

Licht auf dem Hügel

Startpunkt: Bei Lutemis südlich von Spino.

Bei Lutemis südlich von Spino. Lösung: Springt mit dem Sprung-Bot auf den Hügel nahe von Lutemis und sprecht dann erneut mit ihr.

Springt mit dem Sprung-Bot auf den Hügel nahe von Lutemis und sprecht dann erneut mit ihr. Belohnungen: 650 Zenny, Möbelladen in Spino wird eröffnet, Warenangebot vom Lackierer wird erweitert, Lutemis zieht nach Spino

Rätselhafte Stimme

Startpunkt: Bei Soldat Mos in Spino.

Bei Soldat Mos in Spino. Lösung: Begebt euch zur Markierung und sprecht mit Shion. Kehrt dann zu Mos zurück.

Begebt euch zur Markierung und sprecht mit Shion. Kehrt dann zu Mos zurück. Belohnungen: 650 Zenny, Lackierer in Spino wird eröffnet, Shion zieht nach Spino

Schwesterchen retten

Startpunkt: Uzume in den Aro-Dorfruinen.

Uzume in den Aro-Dorfruinen. Lösung: Sprecht mit dem Banditen bei der Markierung auf der Karte und besiegt anschließend die Banditen.

Sprecht mit dem Banditen bei der Markierung auf der Karte und besiegt anschließend die Banditen. Belohnungen: 650 Zenny, V2-Motor (Motorrad), Terasu und Uzume (nur Gutes Ende) ziehen nach Spino

10.000 Zenny sparen oder Vertrag kündigen? Bei dieser Quest müsst ihr eine Entscheidung treffen. Sichert ihr dem Banditen zu, 10.000 Zenny zu sparen, bekommt ihr das gute Ende. Sowohl Uzume als auch Terasu überleben und ziehen in euer Dorf. Wenn ihr auf den Vertrag pfeift, dann stirbt Uzume am Ende und nur Terasu kommt nach Spino.

EX-Chip-Jagd

Startpunkt: Bei Arthur auf dem Schrottermarkt in Lisab.

Bei Arthur auf dem Schrottermarkt in Lisab. Lösung: Besiegt den Königsskorpion bei der Zielmarkierung und kehrt dann zu Arthur zurück.

Besiegt den Königsskorpion bei der Zielmarkierung und kehrt dann zu Arthur zurück. Belohnungen: 750 Zenny, Warenangebot vom Lackierer wird erweitert, HE-Mun.-Chip (Kanone), EX-Chip-Händler in Spino wird eröffnet, Arthur zieht nach Spino

Bunte Bezahlung

Startpunkt: Bei Lutemis in Spino.

Bei Lutemis in Spino. Lösung: Sprecht im Akque-Lager mit Adne und sucht dann in den nahe gelegenen Nord-Laure-Ruinen nach den Farbpigmenten. Nachdem ihr an einer Stelle mit dem Sprung-Bot durch das Loch in der Wand gesprungen seid, liegt der gesuchte Gegenstand direkt neben euch am Boden. Kehrt anschließend zu Adne zurück.

Sprecht im Akque-Lager mit Adne und sucht dann in den nahe gelegenen Nord-Laure-Ruinen nach den Farbpigmenten. Nachdem ihr an einer Stelle mit dem Sprung-Bot durch das Loch in der Wand gesprungen seid, liegt der gesuchte Gegenstand direkt neben euch am Boden. Kehrt anschließend zu Adne zurück. Belohnungen: 750 Zenny, Warenangebot vom Lackierer wird erweitert

Top-Zeit-Triumph

Startpunkt: Bei Ves/Stan in Spino.

Bei Ves/Stan in Spino. Lösung: Sprecht westlich von Spino bei der Zielmarkierung mit Kuo und schließt dann das Einsteiger-Motorradrennen in unter 37 Sekunden ab. Sprecht anschließend mit Kuo und Ves/Stan.

Sprecht westlich von Spino bei der Zielmarkierung mit Kuo und schließt dann das Einsteiger-Motorradrennen in unter 37 Sekunden ab. Sprecht anschließend mit Kuo und Ves/Stan. Belohnungen: 750 Zenny, Warenangebot der Werkstatt wird erweitert, 4x Standard-Zahnrad, 4x Standard-Feder

Alles für den Hüpfer

Startpunkt: Bei Dorn im Dorf Patago südlich in der Skoan-Region.

Bei Dorn im Dorf Patago südlich in der Skoan-Region. Lösung: Schleicht euch in der markierten Lidr-Basis bis zu Io vor und sprecht mir ihr durch das Fenster. Schleicht dann weiter bis zur Kiste mit dem Hüpfer-Rahmen.

Schleicht euch in der markierten Lidr-Basis bis zu Io vor und sprecht mir ihr durch das Fenster. Schleicht dann weiter bis zur Kiste mit dem Hüpfer-Rahmen. Belohnungen: 750 Zenny, Hüpfer-Rahmen, Neue Teile können in der Garage von Spino hergestellt werden

Familienschwur

Startpunkt: Bei Reya auf dem Schrottermarkt in Lisab.

Bei Reya auf dem Schrottermarkt in Lisab. Lösung: Begebt euch in die markierte Höhle und zerstört den Felsen. Sprecht drinnen mit Hect. Nehmt sein Geld oder nicht. Je nach eurer Entscheidung, kehrt ihr zu Reya zurück oder verfolgt Hect weiter durch die Höhle. Nachdem ihr ihn eingeholt und angesprochen habt, landet ihr zusammen mit Hect wieder zurück bei Reya.

Begebt euch in die markierte Höhle und zerstört den Felsen. Sprecht drinnen mit Hect. Nehmt sein Geld oder nicht. Je nach eurer Entscheidung, kehrt ihr zu Reya zurück oder verfolgt Hect weiter durch die Höhle. Nachdem ihr ihn eingeholt und angesprochen habt, landet ihr zusammen mit Hect wieder zurück bei Reya. Belohnungen: 650 Zenny, Reya und Rumeth oder Hect ziehen nach Spino

Geld nehmen oder nicht? Diese Entscheidung bestimmt, mit wem Reya nach Spino kommt. Nehmt ihr das Geld, seid ihr 10.000 Zenny reichen und Händler Rumeth wird fortan auf Reya aufpassen und mit ihr nach Spino ziehen. Lehnt ihr das Geld ab, könnt ihr Hect schlussendlich überzeugen zurückzukehren und er kommt zusammen mit Reya nach Spino. Händler Rumeth kann später durch eine andere Nebenquest ebenfalls nach Spino kommen.

Von leblos zu üppig

Startpunkt: Bürgermeister Tor in Spino.

Bürgermeister Tor in Spino. Lösung: Begebt euch zur Markierung in Talbo und sprecht mit Cress. Sprecht anschließend mit Siris in den Aro-Dorfruinen und bringt ihm 10-mal Eisenerz und 10-mal Holz. Als nächstes müsst ihr bei der Markierung am Spiralberg 30 Möchtegern-Schrotter besiegen und anschließend am tiefsten Punkt das Lisabit aufheben. Kehrt anschließend zu Siris zurück und sprecht abschließend mit Siris und Cress in Spino.

Begebt euch zur Markierung in Talbo und sprecht mit Cress. Sprecht anschließend mit Siris in den Aro-Dorfruinen und bringt ihm 10-mal Eisenerz und 10-mal Holz. Als nächstes müsst ihr bei der Markierung am Spiralberg 30 Möchtegern-Schrotter besiegen und anschließend am tiefsten Punkt das Lisabit aufheben. Kehrt anschließend zu Siris zurück und sprecht abschließend mit Siris und Cress in Spino. Belohnungen: 1.250 Zenny, Warenangebot vom Lackierer wird erweitert, 4x Wüstenkrokodil-Öl, 4x Wertiger Pteranodon-Gummi, Siris und Cress ziehen nach Spino

Schatzsuche

Startpunkt: Bei Halvar in der Grotte östlich der Aro-Dorfruinen.

Bei Halvar in der Grotte östlich der Aro-Dorfruinen. Lösung: Gebt Halvar eine antike Kupfermünze. Diese findet ihr in fast allen Ruinen oder ihr bekommt sie als Belohnung für manche Kopfgeldjagden.

Gebt Halvar eine antike Kupfermünze. Diese findet ihr in fast allen Ruinen oder ihr bekommt sie als Belohnung für manche Kopfgeldjagden. Belohnungen: 1.150 Zenny, Warenangebot vom Lackierer wird erweitert, 5x Magnet, Handelsposten in Spino wird eröffnet, Halvar zieht nach Spino

Bruderschwur

Startpunkt: Bei Gillingr östlich der Aro-Dorfruinen.

Bei Gillingr östlich der Aro-Dorfruinen. Lösung: Besiegt 10 Raptoren in der Nähe von Gillingr.

Besiegt 10 Raptoren in der Nähe von Gillingr. Belohnungen: 1.100 Zenny, 3x Standard-Stahl, 2x Krokostahl

Operation Bororo

Startpunkt: Bei Cress in Spino.

Bei Cress in Spino. Lösung: Sprecht mit Verona in Talbo und sucht dann nach der entlaufenen Kuh im markierten Bereich.

Sprecht mit Verona in Talbo und sucht dann nach der entlaufenen Kuh im markierten Bereich. Belohnungen: 1.200 Zenny

Dankbares Mädchen

Startpunkt: Bürgermeister Tor in Spino.

Bürgermeister Tor in Spino. Lösung: Sprecht mit Teus im Dorf Patago und besiegt dann alle Spades-Banditen bei der Markierung in den Metly-Dorfruinen. Sprecht anschließend mit Karyu.

Sprecht mit Teus im Dorf Patago und besiegt dann alle Spades-Banditen bei der Markierung in den Metly-Dorfruinen. Sprecht anschließend mit Karyu. Belohnungen: 1.200 Zenny, Schweres Schnellfeuer-Maschinengewehr 12 mm (Kampfpanzer), Teus und Karyu ziehen nach Spino

Prinz der Rennstrecke

Startpunkt: Bei Teus in Spino.

Bei Teus in Spino. Lösung: Holt den ersten Preis beim Wüsten-Motorradrennen. Dafür müsst ihr eine Zeit von un 1:40 Minuten schaffen. Sprecht anschließend mit Teus.

Holt den ersten Preis beim Wüsten-Motorradrennen. Dafür müsst ihr eine Zeit von un 1:40 Minuten schaffen. Sprecht anschließend mit Teus. Belohnungen: 1.200 Zenny, Wüstenbuggy-Rahmen

Bau eine Seilrutsche!

Startpunkt: Bei Lecto in Spino.

Bei Lecto in Spino. Lösung: Bringt Lecto 8x Standard-Stahl und 2x Seil. Den Stahl könnt ihr in der Werkstatt herstellen und die Seile im Gegenstandsladen kaufen.

Bringt Lecto 8x Standard-Stahl und 2x Seil. Den Stahl könnt ihr in der Werkstatt herstellen und die Seile im Gegenstandsladen kaufen. Belohnungen: 1.200 Zenny

Möbelgefallen

Startpunkt: Bei Tole auf dem Schrottermarkt in Lisab.

Bei Tole auf dem Schrottermarkt in Lisab. Lösung: Bringt Tole 10x Pteranodon-Flügel.

Bringt Tole 10x Pteranodon-Flügel. Belohnungen: 1.100 Zenny, 10x Holz, 5x Glas, Rumeth zieht nach Spino (nur wenn ihr bei der Nebenquest „Familienschwur“ das Geld abgelehnt habt)

Hinweis: Dies ist eine wiederholbare Quest.

Stadtwasserrad

Startpunkt: Bei Hugh in Spino.

Bei Hugh in Spino. Lösung: Bringt Hugh 12x Standard-Stahl, 8x Standard-Zahnrad, 4x Standard-Kabel, 4x Standard-Zähler, 3x Wüstenkrokodil-Öl, 3x Wertiger Pteranodon-Gummi. Wo ihr alle Materialien finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide. Sprecht anschließend im Dorf Patago mit Aza und besiegt alle Spades bei der Zielmarkierung, um den riesigen Magneten zu erhalten. Bringt diesen anschließend zu Hugh.

Bringt Hugh 12x Standard-Stahl, 8x Standard-Zahnrad, 4x Standard-Kabel, 4x Standard-Zähler, 3x Wüstenkrokodil-Öl, 3x Wertiger Pteranodon-Gummi. Wo ihr alle Materialien finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide. Sprecht anschließend im Dorf Patago mit Aza und besiegt alle Spades bei der Zielmarkierung, um den riesigen Magneten zu erhalten. Bringt diesen anschließend zu Hugh. Belohnungen: 2.250 Zenny, Wasserrad wird in Spino errichtet

Erlesene Kochkunst

Folgt in Kürze

Raser im Ruhestadt

Folgt in Kürze

Vermisster Tüftler

Folgt in Kürze

Ernsthafter Siedler

Folgt in Kürze

Sandland-Santa

Folgt in Kürze

Vermisster Lieferant

Folgt in Kürze

Begegne deiner Frucht

Folgt in Kürze

Wahrsagerschicksal

Folgt in Kürze

Wo ist Papa?

Folgt in Kürze

Ein grüneres Spino

Folgt in Kürze

So so so ...

Folgt in Kürze

Pilzfarbe

Folgt in Kürze

Produkt im Überfluss

Folgt in Kürze

Höhlenkobra-Hatz

Folgt in Kürze

Geheime Mission

Folgt in Kürze

Erste Knospen

Folgt in Kürze

Schnapp den Geji

Folgt in Kürze

Ein verspielter Fund

Folgt in Kürze

Bororo-Boy

Folgt in Kürze

Wer wird Schrottmillionär?

Folgt in Kürze

Bau mehr Seilrutschen!

Folgt in Kürze

Picchi-Volk-Möbel

Folgt in Kürze

Bienenbomber

Folgt in Kürze

Musik heilt die Seele

Folgt in Kürze

Verschollener Freund

Folgt in Kürze

Punkmaler

Folgt in Kürze

Hungrige Herzen

Folgt in Kürze

Eine seltsame Bitte

Folgt in Kürze

Neuer Kampf-Bot-Rahmen

Folgt in Kürze

Halvars Problem

Folgt in Kürze

Trio-Tohuwabohu

Folgt in Kürze

Heldensaga

Folgt in Kürze

Luxus-Aracia-Teppich

Folgt in Kürze

Botschaft der Liebe

Folgt in Kürze

Belz‘ Lehrling

Folgt in Kürze

Angesehener Architekt

Folgt in Kürze

Ein anderer Name

Folgt in Kürze

Eine richtige Familie

Folgt in Kürze

Rosettas Dilemma

Folgt in Kürze

Schicksalskampf

Folgt in Kürze

Geduldsspiel

Folgt in Kürze

Sheef der Retter

Folgt in Kürze

Suche im Nebel

Folgt in Kürze

Flaschenland

Folgt in Kürze

Mysteriöses Monster

Folgt in Kürze

Schatzprüfung

Folgt in Kürze

Funk in Spino

Folgt in Kürze

Terriers Lied

Folgt in Kürze

Hymne für alle

Folgt in Kürze

