Sand Land: Spielzeit, Umfang und Kapitelübersicht

Sand Land ist ein Action-Rollenspiel basierend auf der Mangavorlage von Akira Toriyama. Darin erkundet ihr Sandland und Waldland und könnt neben der Hauptquest auch jede Menge Nebenaktivitäten absolvieren. Wie Spielzeit, Umfang und Kapitelübersicht genau aussehen, erfahrt ihr hier.

Sand Land Facts

Spieldauer von Sand Land

Wenn ihr euch nur auf die Hauptquest von Sand Land konzentriert, wird eure Spielzeit zirka 20 bis 25 Stunden betragen. Das Spiel beinhaltet 6 bis 7 Stunden an Zwischensequenzen und Dialogen, die wie für ein Japano-Rollenspiel üblich viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ihr diese überspringt, könnt ihr diese Zeit entsprechend von eurer Spieldauer abziehen.

Sofern ihr Sand Land zu 100 % abschließen wollt, könnt ihr ungefähr mit 50 Stunden Spieldauer rechnen. Falls ihr keine Probleme mit Spoilern habt, lest ihr weiter unten in diesem Artikel mehr zum Umfang der Nebenaktivitäten. In unserem Test zu Sand Land erfahrt ihr mehr zur Qualität des Spiels und ob es sich für euch lohnt.

Kapitelübersicht der Hauptmissionen

Die Hauptquest von Sand Land besteht aus folgenden 31 Missionen:

Wasserlieferung! Aufbrechen Gehe zur legendären Quelle Hole Essen und Wasser Panzer? Bin dabei! Willst du mit, Ann? Panzerreparatur Sprung-Bot? Her damit! Das Ost-Tal Die Wahrheit sagen Ab nach Süden! Die legendäre Quelle Keine Geheimnisse Wasser für die Welt! Lieferung für das Picchi-Volk Große Damm-Prüfung Ann heimbringen Raos Vermutungen Aquanium-Eroberung Nach Waldland! Rettungsmission! Gesunkenes Schiff Ein echter Kavalier An der Grenze Den König zurückholen Nach Trikke, sofort! Zusammenarbeiten Gegenmaßnahme! Königliche Rettung Die zwei Könige Fliegende Festung Garam

Umfang der Nebenaktivitäten

Abseits der Hauptquest könnt ihr folgende Nebenaktivitäten erleben:

75 Nebenquests.

Aufbau der Stadt Spino. Durch den Abschluss der Nebenquests bekommt Spino mehr und mehr Bewohner und entwickelt sich auch optisch weiter.

Kopfgeldjagden, um Geld, Erfahrung und Items zu verdienen.

13 verschiedene Fahrzeuge, Panzer und Kampf-Bots, die ihr mit Bauteilen aufwerten und optisch anpassen könnt.

24 Funktürme in der Spielwelt aktivieren, um die Karte komplett aufzudecken.

Rennen mit den verschiedenen Fahrzeugen im Spiel.

Unzählige Ruinen, Grotten und Hügel, bei denen ihr Schatzkisten, Materialien und andere Items finden könnt.

Eine Kampfarena mit verschiedenen Herausforderungen.

