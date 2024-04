No Rest for the Wicked: Gefallene Glut nutzen und finden

Im Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked sackt ihr hin und wieder Gefallene Glut ein. Die Beschreibung des Items gibt allerdings kaum Aufschluss darüber, wofür es benötigt wird. Ob ihr Gefallene Glut gegen Bares eintauschen oder doch besser für einen anderen Zweck aufheben solltet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Was ist Gefallene Glut in No Rest for the Wicked?

Gefallene Glut ist 20 mal stapelbar. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gefallene Glut ist im Inventar unter dem Reiter „Items“ vorzufinden, wo auch Mahlzeiten, Bomben und Tränke untergebracht werden. In der Gegenstandsbeschreibung steht lediglich, dass es sich um „ein glimmendes Fragment unbekannter Herkunft“ handelt. Welchen Zweck das mysteriöse Item erfüllt, wird dadurch nicht deutlich.

In der „Early-Access“-Phase von No Rest for the Wicked hat das Item auch noch keine einheitliche Bezeichnung. So wird es im Rahmen einer Herausforderung, die ihr im Auftrag von Hauptmann Randolph erfüllen könnt auch „Herabgefallene Glut“ genannt, während in einer Missionsbeschreibung auch von „Herabgefallene Glutstücke“ die Rede ist.

Der Gegenstandswert beläuft sich auf 24 Kupfermünzen. Damit könnte sich der Verkauf der Gefallenen Glut gerade in den ersten Spielstunden lohnen, wo ihr noch mühselig damit beschäftigt seid Geld zu sparen, um euch beispielsweise die Reparatur eurer Ausrüstung leisten zu können. Allerdings raten wir euch vom Verkauf der Glut ab.

Wofür brauche ich Gefallene Glut?

In der Schmiede von Cerim könnt ihr die Glut opfern. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gefallene Glut findet ihren Nutzen in der Schmiede der Cerim, die sich direkt in der Hauptstadt Sacrament befindet. Hier müsst ihr eine Glut sowie etwas Blut opfern, um die vorläufigen Endgame-Dungeons von No Rest for the Wicked bestreiten zu können. In diesen Dungeons stoßt ihr auf besonders starke Gegner, die euch euer gesamtes bisher einverleibtes Geschick abverlangen.

Zwar könnt ihr die Schmiede der Cermin jederzeit betreten, allerdings lassen sich die Herausforderungen erst bestreiten, wenn ihr die Hauptquest „Diener Gottes“ vollständig abgeschlossen habt. Im Anschluss der Quest bittet euch der Lehrling Roan, dass ihr Elsa aufsucht, die sich in einer Kammer unter dem örtlichen Friedhof befindet. Die Quest „Ausgesprochen Unausgesprochen“ wird freigeschaltet und ihr erhaltet Zugang zu den Endgame-Aktivitäten.

Wo finde ich Gefallene Glut?

Gefallene Glut ist glücklicherweise kein besonders rares Item. Es wird gelegentlich von gefallenen Gegnern gedroppt, lässt sich aber auch in Schatztruhen vorfinden. Bestimmte Gegner oder Orte, an denen ihr mit Sicherheit Gefallene Glut einsacken könnt, gibt es nicht. Wenn ihr sie allerdings nicht verkauft, habt ihr im Endgame mit Sicherheit genügend Glutstücke, um euch wiederholt in die gefährlichen Dungeons zu stürzen.

