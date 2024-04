Elden-Ring-Spieler aufgewühlt: Dieses Rätsel kann bisher niemand lösen

Elden Ring, ein Spiel von immenser Weite und Tiefe, ist für seine Vielfalt an Geheimnissen bekannt. Trotz der bereits erfolgten Erkundungen durch Spieler bleibt in diesem Action-Rollenspiel mindestens ein unentdecktes Element verborgen.

Elden Ring: Spieler können noch mehr entdecken

In der Vergangenheit hat Hidetaka Miyazaki, CEO und Game Director von FromSoftware, bereits betont, dass er das Spieldesign von Elden Ring die Herausforderung über den bloßen Schwierigkeitsgrad stellt und den Entdeckergeist des Spielers fördert, indem er ihm viel Raum zur Erkundung lässt. Inzwischen ist das Spiel bereits zwei Jahre auf dem Markt. Während dieser Zeit haben die Spieler kontinuierlich neue Ebenen und Nuancen des anspruchsvollen Open-World-Spiels entdeckt, laut Miyazaki fehle allerdings noch ein Element (Quelle: IGN).

Um was genau es sich dabei handelt, hat Miyazaki nicht verraten, doch seine Aussage spricht dafür, dass das Team von FromSoftware erreicht hat, was es vorhatte. Des Weiteren trägt er so zur anhaltenden Mystik und Anziehungskraft des Spiels bei und sorgt dafür, dass die Spieler auch in Zukunft von seinen Geheimnissen gefesselt bleiben.

Elden-Ring-Erfolg dank Dark Souls 2

In einem Interview mit IGN sprach Hidetaka Miyazaki nicht nur über das noch nicht fehlende Element. Er enthüllte außerdem, dass Elden Ring der größte Erfolg in der Geschichte des Studios ist. Er lobte den maßgeblichen Einfluss der jahrzehntelangen Erfahrung durch die Soulsborne-Spiele, allen voran Dark Souls 2, das trotz Kritik einen bedeutenden Beitrag geleistet habe (Quelle: IGN).

Mit „Shadow of the Erdtree“ erscheint voraussichtlich am 21. Juni 2024 die erste und vorerst letzte Erweiterung für Elden Ring, Miyazaki macht Fans allerdings Hoffnung auf mehr.

