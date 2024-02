Elden Ring 2: FromSoftware-Boss macht Fans Hoffnung auf mehr

Mit dem Spiel Elden Ring hat FromSoftware bei Fans von Action-Rollenspielen voll ins Schwarze getroffen. In Kürze erscheint der erste DLC für das Spiel, dann ist vorerst Schluss. Fans hoffen auf mehr und das ist durchaus möglich, wie der Entwickler bestätigt.

Elden Ring: Entwickler wäre offen für eine Fortsetzung

Das Open-World-Action-Rollenspiel Elden Ring gehört zu den erfolgreichsten Spielen von FromSoftware. In einer erst kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung verkündete der Entwickler 23 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Es wäre eine Überraschung, wenn man an diesen Erfolg nicht anknüpfen würde und das ist auch durchaus möglich, wie FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki kürzlich in einem Interview mit IGN verriet (Quelle: FromSoftware).

Dort betonte er, dass das Ende der Elden-Ring-Saga nicht endgültig sei und zog Vergleiche mit Dark Souls 3, wo ähnliche Aussagen gemacht wurden. Es bestehe durchaus der Wunsch, zukünftige Möglichkeiten nicht zu begrenzen und die Tür für potenzielle Fortsetzungen oder DLCs offen zu halten, obwohl derzeit keine konkreten Pläne dafür existieren würden. Die Zukunft könnte aber weitere Ideen und Entwicklungen mit sich bringen (Quelle: IGN).

Elden Ring: DLC kann bereits vorbestellt werden

Mit „Shadow of the Erdtree“ erscheint voraussichtlich am 21. Juni 2024 der erste und vorerst letzte DLC zu Elden Ring. Dieser erzählt die Geschichte von Miquella im Land der Schatten. „Die Spieler werden ein Abenteuer mit einem hohen Maß an Freiheit genießen, in verschiedenen Situationen voller Geheimnisse und Gefahren mit neu hinzugefügten zahlreichen Waffen und Rüstungen“, heißt es in der Beschreibung.

„Shadow of the Erdtree“ kann jetzt vorbestellt werden und bietet verschiedene Versionen zur Auswahl. Vorbesteller aller Editionen erhalten einen Bonus in Form der In-Game-Geste „Ring of Miquella“ (Quelle: FromSoftware).

Macht euch einen ersten Eindruck von Shadow of the Erdtree:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – offizieller Gameplay-Reveal-Trailer

