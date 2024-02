Starfield-Schlappe auf Steam: Bethesda hat schwer zu schlucken

Über 330.000 begeisterte Astronauten starteten zum Release gleichzeitig in die Welt von Starfield – ein spektakulärer Auftakt. Doch von der Anfangseuphorie ist jetzt nichts mehr übrig, wie die aktuellen Zahlen zeigen.

Update vom 22. Februar 2024: Gerade mal etwas mehr als 3.500 Spieler sind aktuell noch in Starfield gleichzeitig unterwegs – das zeigen die aktuellen Zahlen von SteamDB. Für reine Einzelspieler-Rollenspiele ist ein starker Abfall der Spielerzahlen ein paar Wochen nach dem Release zwar nichts Ungewöhnliches, doch einen derart herben Verlust des Interesses hat wahrscheinlich auch Bethesda nicht kommen sehen. Im Vergleich zum Höhepunkt hat Starfield aktuell über 98 Prozent seiner Spieler verloren. Das ist übrigens nicht die einzige Pleite, die das Studio hinnehmen muss. Auch die kürzlichen Rezensionen machen wenig Hoffnung. Denn nur 42 Prozent der Spieler bewerten Starfield auf Steam noch positiv. Ob Bethesda es noch schafft, das Interesse für Starfield neu zu entfachen, bleibt abzuwarten. Wir gehen jedoch davon aus, dass es bis zum ersten DLC wahrscheinlich nur noch stiller um die einstige Sci-Fi-RPG-Hoffnung wird. Lesetipp Starfield für immer ein Desaster? Lasst euch vom Steam-Hass nicht blenden

Originalartikel vom 16. November 2023:

Steam-Spieler kehren Starfield massenweise den Rücken

Stolze 330.723 Astronauten stiegen zum Release von Starfield Anfang September in ihren Raumanzug und machten sich auf den Weg, das Weltall zu erkunden. Doch obwohl seitdem gerade mal etwas mehr als zwei Monate ins Land gegangen sind, haben die meisten Starfield-Spieler ihren Job bei Constellation anscheinend schon wieder an den Nagel gehangen und ihr Raumschiff auf einem Dauerparkplatz abgestellt.

Das legen zumindest die aktuellen Spielerzahlen auf Steam nahe. Momentan sind gerade einmal etwas mehr als 10.000 Spieler gleichzeitig online, innerhalb der letzten 24 Stunden lag der Höchststand bei knapp 23.000 Spielern (Quelle: SteamDB).

Zum Vergleich: Die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim wird aktuell von knapp 12.000 Spielern gleichzeitig gespielt. Der 24-Stunden-Peak liegt bei etwas mehr als 22.000 Spielern. Rechnet man jetzt noch die Spielerzahlen der Ur-Version von Skyrim auf Steam dazu, sticht das Rollenspiel-Urgestein auch in dieser Metrik seinen Nachfahren aus (Quelle: SteamDB).

Zur Verteidigung Starfields: Wir wissen nicht, wie viele Spieler das Sci-Fi-RPG über den Game Pass auf dem PC zocken. Schließlich wurde Starfield direkt zum Launch im Microsoft-Abo inkludiert.

Muss Starfield einfach reifen?

Die Frage bleibt dennoch bestehen: Warum sind nicht mehr Spieler in Starfield unterwegs? Das dürfte mehrere Gründe haben. Das Sci-Fi-Setting könnte beispielsweise für einige Fans der Bethesda-Spiele schlichtweg nicht so attraktiv sein, wie die Mittelalter-Szenerie in Skyrim.

Zudem leben Bethesda-Rollenspiele zumindest auf dem PC auch von den Mods, die von der Community zur Verfügung gestellt werden. Da Starfield aber noch nicht so lange auf dem Markt ist, gibt es bislang auch noch nicht ansatzweise so viele Mods wie beispielsweise für Skyrim. Und auch die Technik ließ auf dem PC zum Start zu wünschen übrig. Inzwischen hat Bethesda zwar einige Patches nachgeschoben, es ist jedoch gut möglich, dass die Spielerschaft Starfield nach ihrem ersten Durchlauf erstmal eine Weile liegen lässt, bevor sie sich an einen Neustart wagt.

Fakt ist: Bethesda dürfte mit den aktuellen Spielerzahlen auf Steam nicht zufrieden sein. An welchen Stellschrauben sie drehen müssten, um das zu ändern, ist jedoch fraglich.

