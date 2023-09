Bessere Performance in Starfield: Bethesda gibt großes Versprechen ab

Die Performance von Starfield ist auf dem PC zwar keine Vollkatastrophe, doch wirklich rund läuft das Sci-Fi-RPG noch nicht. Jetzt legt Bethesda seinen Update-Plan offen und verspricht, dass sich daran in den kommenden Patches etwas ändert.

Starfield Facts

Bessere Performance in Starfield: DLSS und weitere Updates

Auch wenn Todd Howard meint, dass Starfield bereits zum Release für den PC optimiert wurde – viele PC-Spieler beschwerten sich dennoch über die eher mäßige Performance auf ihrem Rechner. Howards Ratschlag: PC-Spieler sollen einfach ihren Rechner aufrüsten, wenn das Spiel bei ihnen zu schlecht läuft.

Zum Glück ist das jedoch nicht alles. Erst vor Kurzem gab es etwa ein Treiber-Update von Nvidia, das Starfield kompatibel mit Resizable BAR macht und auf diese Weise rund 5 Prozent mehr Leistung im Spiel bringt. Die Funktion kann von allen RTX-3000- und RTX-4000-Karten genutzt werden (Quelle: Nvidia).

Lesetipp So kann man Grafikkartentreiber aktualisieren

Doch das ist allem Anschein nach erst der Anfang. In einem offiziellen Blogeintrag beschreibt Bethesda nun, was man für die kommenden Starfield-Updates geplant hat. Die höchste Priorität haben aktuell folgende Features:

Einstellungen für Helligkeit und Kontrast

HDR-Kalibrierungsmenü

Field-of-View-Slider

Unterstützung für Nvidia DLSS

Unterstützung für 32:9-Monitore

Ess-Button für Essen

Bei den Sex-Szenen könnte Bethesda in Starfield auch nochmal nachbessern …

Starfields Rakete ist eher schlaff Abonniere uns

auf YouTube

Starfield-Updates: Bethesda arbeitet mit Nvidia, AMD und Intel zusammen

Des Weiteres erklärt das Studio, dass man auch die Performance in den kommenden Updates weiter verbessern will – und zwar auf allen Grafikkarten. Aus diesem Grund arbeitet man mit Nvidia, AMD und Intel zusammen. Auf diese Weise sollen zukünftige Treiber-Updates des Hardware-Trios einen positiven Einfluss auf die Performance und die Stabilität von Starfield haben.

Zu guter Letzt kündigt Bethesda an, dass man auch die Konsolenspieler nicht vergessen hat. So arbeitet man aktuell etwa an der festen Integration von Mod-Support im Spiel, wie es sie auch schon bei Skyrim und Fallout 4 gibt. Anfang 2024 soll die Entwicklung abgeschlossen sein und die Funktion im Spiel landen – sowohl auf PC als auch auf Konsole (Quelle: Bethesda).

Starfield Standard Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.09.2023 09:15 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.