The Crew Motorfest: Fahrzeug-Import aus dem Vorgänger durchführen

Für treue Fans der Serie haben die Entwickler von Ubisoft eine besondere Funktion in The Crew Motorfest implementiert. Ihr könnt nämlich Autos importieren, die ihr im Vorgänger gekauft und liebevoll aufgemotzt habt. Wie das funktioniert und was ihr beachten müsst, verraten wir euch hier.

Anleitung für The Crew Motorfest: Autos importieren

Habt ihr einen Spielstand von The Crew 2 auf der Konsole oder auf dem PC, werdet ihr gleich nach Spielbeginn gefragt, ob ihr eure Fahrzeuge importieren wollt. Ihr habt die Option, eure Sammlung aus dem Vorgänger ins neue Spiel zu übertragen oder eure Reise nach Hawaii bei Null und somit ohne Fuhrpark zu starten. Wie viele Autos importiert werden, wird euch in der Hinweisbox angezeigt.

Wollt ihr die Autos importieren, könnt ihr diesen Vorgang nicht mehr rückgängig machen. Die Fahrzeuge werden eurem Fuhrpark hinzugefügt und können nicht einfach gelöscht werden. Warum ihr das tun solltet, erschließt sich mir allerdings nicht – einen Nachteil gibt es nicht. Leider ist der Vorgang unnötig kompliziert, daher müsst ihr noch folgendes tun:

seid ihr in der Spielwelt unterwegs, drückt ihr die Menü-Taste um selbiges zu öffnen

drückt erneut die Menü-Taste, um links in der Leiste die Einstellungen (Zahnrad-Symbol) zu öffnen

zu öffnen scrollt bis an das Ende der Einstellungen und sucht nach der Option „Importiere meine Sammlung“

bestätigt nun noch ein letztes Mal mit X bzw. A und schon werden eure Autos importiert

Im Menü müsst ihr die Option „Fahrzeuge importieren“ noch einmal bestätigen.

Erst nachdem ihr den Import in den Einstellungen erneut bestätigt habt, werden Autos aus The Crew 2 eurem Fuhrpark hinzugefügt. Allerdings gibt es einige Fahrzeuge, die nicht übertragen werden können. Es handelt sich hier um Autos, Motorräder oder Flugzeuge, die aktuell nicht zur Fahrzeugliste in The Crew Motorfest gehören.

Wichtige Informationen zum Import von Fahrzeugen

Auf der offiziellen Seite des Spiels wurden die wichtigsten Fragen zum Auto-Import beantwortet. Was ihr wissen solltet, könnt ihr hier zusammengefasst nachlesen: