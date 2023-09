iPhone 15 Lieferumfang: Ladekabel & Kopfhörer dabei?

Fällt der Lieferumfang des iPhone 15 genauso mager aus wie der vom iPhone 14 und 13? Oder gibt es auch ein Netzteil und Kopfhörer? Wir zeigen euch, was bei den iPhone-15-Modellen alles dabei ist.

Früher gab es zu Smartphones noch ein Netzteil, mitunter eine Display-Schutzfolie, ein dünnes Case und ab und an sogar Kopfhörer. Das hat sich mittlerweile geändert. Immer mehr Smartphone-Hersteller wie Apple liefern nur das Minimum. Was im Karton des iPhone 15 steckt, seht ihr hier.

iPhone 15: Lieferumfang ohne Netzteil & Kopfhörer

Der brauchbare Lieferumfang ist wie üblich bei Apple sehr klein. Hier seht ihr ihn in all seiner „Größe“: Es gibt nur das Smartphone selbst und ein USB-C-Kabel. Also diesmal kein Lightning-Anschluss mehr.

Das ist der ganze Lieferumfang aller iPhone-15-Modelle. (Bildquelle: Apple)

iPhone 15 nur mit USB-C-Ladekabel, aber ohne Netzteil

Wie schon beim iPhone 14 fällt der Lieferumfang des Nachfolgers klein aus. Ein Netzteil oder gar Kopfhörer fehlen. Aber wenigstens wird noch ein Verbindungskabel geliefert – mit USB-C (kein Lightning). Wollt ihr aber beispielsweise den Akku des iPhones aufladen, braucht ihr noch ein passendes Netzteil. Entweder ihr habt selbst noch eines rumliegen oder ihr kauft ein Neues:

Warum verzichtet Apple wirklich auf einen größeren Lieferumfang?

Der offizielle Grund sei, um die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen. Allerdings widerspricht das dem eigenen jahrelangen Vorgehen von Apple, die eigenen Geräte so Reparatur-unfreundlich wie möglich zu gestalten. Drittanbieter-Reparatur-Shops können Apple-Geräte kaum oder gar nicht mehr reparieren. In diesem YouTube-Video (englisch) erklärt der Techniker Louis Rossmann beispielsweise, dass das Betriebssystem des iPhones sich selbst unbrauchbar macht („Bricked“), wenn es erkennt, dass ein Bildschirm abseits von Apple-Personal repariert wurde. Dadurch müssen Nutzer dann ein komplett neues Modell kaufen oder (meistens) deutlich höhere Reparatur-Gebühren an Apple zahlen. Dort ist der Umweltgedanke dann also plötzlich nicht mehr so wichtig. Sicherlich haben die meisten Apple-Nutzer mittlerweile Netzteile und Kopfhörer von früheren Smartphones zuhause, das ändert aber nichts an der fragwürdigen Rechtfertigung von Apple. Was ist Apple also wichtiger? Die Umwelt oder doch das Geld?

Hier zeigen wir euch, ob das iPhone 15 mittlerweile noch mit einer Nano-SIM-Karte funktioniert oder Apple voll auf eSIM setzt:

Wenigstens ist das iPhone noch im Lieferumfang des iPhones enthalten. Falls ihr gerne etwas mehr im Lieferumfang sehen würdet, schreibt uns das gerne in die Kommentare unterhalb dieses Artikels. Danke.

