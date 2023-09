Mit „Touch ID“ kann man sich auf ausgewählten iPhones per Fingerabdruck identifizieren lassen. Das Feature ist bei aktuellen Geräten allerdings nicht mehr vorhanden. Wie sieht es bei der neuen Generation aus? Hat das iPhone 15 Touch-ID?

Apple iPhone Facts

Den Fingerabdruck-Scanner kann man verwenden, um verschiedene Funktionen am iPhone zu aktivieren. Damit lassen sich zum Beispiel Einkäufe im App-Store absichern und Anmeldungen in verschiedenen Apps durchführen.

Kein Fingerabdruck-Scanner: iPhone 15 ohne Touch-ID

Die Funktion ist zwar komfortabel, allerdings verzichtet Apple bereits seit mehreren Jahren auf Touch-ID bei seiner Smartphone-Reihe. Auch das iPhone 15 sowie die Schwestern-Modelle iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max haben keinen Fingerabdruck-Sensor. Die aktuellen iOS-Geräte sind aber weiterhin mit Face-ID ausgestattet, sodass man zumindest die Gesichtserkennung für Logins und Freigaben nutzen kann.

Kommt Touch-ID beim iPhone zurück?

Auch für die nahe Zukunft ist es nicht geplant, Touch-ID in iPhone-Modellen nach dem iPhone 15 wieder einzuführen. Apple testet immer wieder unsichtbare Fingerabdrucksensoren, die direkt unter dem Display verbaut sind, bislang ist man aber noch nicht so weit, um das Feature einzuführen. Bei Android gibt es bereits viele Geräte, die die Fingerabdruckerkennung so anbieten.

Der stets gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hat zuletzt Anfang 2022 eine Möglichkeit gesehen, dass das iPhone 15 mit Touch-ID ausgestattet werden kann.

Nachträglich korrigierte er aber seine Vermutungen und sieht es derzeit sogar als unwahrscheinlich, dass das iPhone 16 im kommenden Jahr mit dem Fingerabdruck-Scanner ausgestattet wird. Die Erkennung soll noch nicht so zuverlässig funktionieren, als dass Apple sie in der eigenen iPhone-Reihe integrieren würde. Auch Mark Gurman von Bloomberg sieht nur wenige Anzeichen darauf, dass Touch-ID bei iPhones in naher Zukunft zurückkehren wird. Anderen Gerüchten zufolge könnte es erst ab 2026 wieder einen entsprechenden Scanner geben.

Wer ein aktuelles iPhone mit Touch-ID sucht, wird derzeit noch beim iPhone SE (2022) fündig (bei Apple ansehen). Dort ist der Fingerabdruck-Scanner auf dem Home-Button unterhalb des Touchscreens platziert.

