iPhone 15 Mini: Kommt das kleine Gerät noch?

Es gibt Nutzer, die die gängigen Smartphone-Größen zu riesig finden und daher Ausschau nach kompakten Geräten halten. In der Vergangenheit hat Apple zur jeweiligen iPhone-Generation auch ein Mini-Modell veröffentlicht. Wie sieht es 2023 aus? Kommt ein iPhone 15 Mini?

Während es mit dem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini noch kleinere Varianten gab, wurde das iPhone 14 Mini nicht mehr veröffentlicht. Auch eine kleine Version für die iPhone-Generation 2023 wird nicht erscheinen. Am 12. September 2023 hat Apple die neue iPhone-Reihe vorgestellt. Ein iPhone 15 mini war nicht dabei. Auch nachträglich wird es aller Voraussicht nach nicht erscheinen. Die Zeit der kleinen iPhone-Smartphones scheint also vorbei.

Kein iPhone 15 Mini in Sicht

Apple hält sich traditionell mit Ankündigungen zu den neuen iPhone-Geräten zurück, so auch in diesem Jahr. Aktuelle Informationen zu den neuen Modellen beruhen auf Vorhersagen und Prognosen sowie Leaks von Analysten und anderen Experten. Alle Leaks Angaben sehen keinerlei Anzeichen auf ein iPhone 15 Mini. Offiziell angekündigt wurden wieder ein Basis-Gerät sowie zwei bessere Pro-Modelle geben. Zudem kommt ein iPhone 15 Plus, das genauso groß ist wie das iPhone 15 Pro Max. Mit dem Release der 15-er-Reihe wird gleichzeitig das Ende des letzten Mini-Modells, des iPhone 13 mini eingeläutet. Nachdem die neuen iPhones in das Sortiment des Apple-Stores aufgenommen wurde, verschwand das iPhone 13 mini aus dem offiziellen Online-Shop des Herstellers.

Warum kommt kein kleines iPhone 15 Mini?

Zwar konnten die letzten Mini-Versionen technisch überzeugen, allerdings lagen die Verkaufszahlen wohl unter den Erwartungen von Apple. Schon beim iPhone 12 Mini wurde früh darüber berichtet, dass die Produktion eingestellt werden soll.

Das Standard-Modell des iPhone 15 hat wie der Vorgänger eine Displaydiagonale von 6,1 Zoll. Das ist ein wenig größer als das iPhone 13 Mini, das ein 5,4 Zoll großes Display aufweist. Apple-Fans von kompakten Geräten sollten zudem als Alternative zum iPhone 15 Mini einen Blick auf das aktuelle iPhone SE (2022) werfen. Das im letzten Jahr erschienene Gerät der SE-Reihe hat einen 4,7 Zoll großen Bildschirm und muss sich technisch nicht vor den Geräten der Hauptreihe verstecken.

