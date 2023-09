iPhone 15: Größe & Maße im Überblick (Plus, Pro, Pro Max)

Traditionell stellt Apple seine neue iPhone-Reihe Mitte September vor, so auch 2023. Die iPhone-15-Generation kommt wieder in 4 verschiedenen Ausführungen. Wie sind die Maße der iPhone-15-Geräte und worin unterscheiden sie sich innerhalb der diesjährigen Generation sowie zu den Vorgängermodellen?

Die folgende Übersicht zeigt euch die Größendimensionen der einzelnen iPhone-Modelle aus dem Jahr 2023. Spoiler: Ein kompaktes iPhone-Mini gibt es auch dieses Jahr nicht.

iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max): Gewicht und Maße im Vergleich

Hier findet ihr die Maße des iPhone 15 sowie der weiteren Modelle iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im Vergleich:

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Maße in mm (Höhe × Breite × Tiefe) 147,6 × 71,6 × 7,8 160,9 × 77,8 × 7,8 146,6 × 70,6 × 8,25 159,9 × 76,7 × 8,25 Gewicht in Gramm 171 201 187 221 Display-Größe in Zoll 6,10 6,70 6,10 6,70 Display-Diagonale in cm 15,5 17 15,5 17

iPhone 15 vs. iPhone 14 & Co.,: Größenvergleich mit den Vorgängern

Im Vergleich zum iPhone 14 hat sich bei der Größe und beim Gewicht nicht viel getan. Die Display-Größen sind mit 6,10 Zoll (iPhone 15 und iPhone 15 Pro) beziehungsweise 6,70 Zoll (iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max) gleich geblieben. Lediglich bei den Maßen gibt es pro Modell einige Änderungen im Millimeter-Bereich. Wer auf der Suche nach einem kompakteren iPhone mit kleinem Bildschirm und aktueller Technik ist, der wird weder bei der iPhone-14- noch bei der iPhone-15-Reihe fündig. Stattdessen lohnt sich hier ein Blick auf das iPhone SE von 2022 (bei Apple ansehen). So reiht sich das iPhone 15 hinsichtlich der Maße in die bisherigen iPhone-Generationen ein:

Gerät Gehäuse-Maße in mm Bildschirmdiagonale in Zoll iPhone SE (alt) 123,8

× 58,6 × 7,6 4 iPhone 6s 138,3 × 67,1 × 7,1 4,7 iPhone 6s Plus 158,2 × 77,9 × 7,3 5,5 iPhone 7 138,3 × 67,1 × 7,1 4,7 iPhone 7 Plus 158,2 × 77,9 × 7,3 5,5 iPhone 8 138,4 × 67,3 × 7,3 4,7 iPhone 8 Plus 158.,4 × 78,1 × 7,5 5,5 iPhone X 143,6 × 70,9 × 7,7 5,8 iPhone 11 150,9 × 75,7 × 8,3 6,1 iPhone 11 Pro 144 × 71,4 × 8,1 5,8 iPhone 11 Pro Max 158 × 77,8 × 8,1 6,5 iPhone SE (2020) 138,4 × 67,3 × 7,3 4,7 iPhone 12 146,7 × 71,5 × 7,4 6,1 iPhone 12 mini 131,5 × 64,2 × 7,4 5,4 iPhone 12 Pro 146,7 × 71,5 × 7,4 6,1 iPhone 12 Pro Max 160,8 × 78,1 × 7,4 6,7 iPhone 13 146,7 × 71,5 × 7,65 6,1 iPhone 13 mini 131,5 × 64,2 × 7,65 5,4 iPhone 13 Pro 146,7 × 71,5 × 7,65 6,1 iPhone 13 Pro Max 160,8 × 78,1 × 7,65 6,7 iPhone 14 146,7 × 71,5 × 7,80 6,1 iPhone 14 Plus 160,8 × 78,1 × 7,80 6,7 iPhone 14 Pro 147,5 × 71,5 × 7,85 6,1 iPhone 14 Pro Max 160,7 × 77,6 × 7,85 6,7 iPhone 15 147,6 × 71,6 × 7,8 6,1 iPhone 15 Plus 160,9 × 77,8 × 7,8 6,7 iPhone 15 Pro 146,6 × 70,6 × 8,25 6,1 iPhone 15 Pro Max 159,9 × 76,7 × 8,25 6,7

