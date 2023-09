Schlammschlacht in Starfield: So werdet ihr richtig schnell reich

In Starfield ist es eigentlich kein Problem, an Geld zu kommen, es gibt aber auch eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, reich zu werden. Dafür müsst ihr nur etwas im Schlamm wühlen.

Starfield: Schnell reich durch versteckte Truhe

Bethesdas neuestes Top-Spiel macht es euch leicht, an Geld zu kommen. Allein das Looten und Verkaufen von erbeuteten Items sowie abgeschlossene Quests sorgen dafür, dass euer Geldbeutel selten bis gar nicht leer ist. Es gibt aber noch eine weitere Quelle.

Wie von Twitter-Nutzer Jamie Moran entdeckt, gibt es vor dem Gemischtwarenladen Shepard's in Akila City, einer großen Stadt auf dem Planeten Akila im Cheyenne-System, eine ganz besondere Schlammpfütze. In dieser hat er eine versteckte Truhe entdeckt, die alle Gegenstände enthält, die man in dem Geschäft kaufen kann. Quasi das Lager des Ladenbesitzers, das für Spieler normalerweise nicht zugänglich ist – doch warum ist sie da?

Entweder wurde die Kiste von den Entwicklern versehentlich zu nah an der Oberfläche platziert, oder die Karte hat sich noch einmal geändert, nachdem sie dort platziert wurde. Es kann durchaus sein, dass Bethesda den Fehler im Laufe der Zeit bemerkt und korrigiert, bis dahin könntet ihr euch allerdings alle 24 Stunden an dieser Kiste bedienen.

Ihr braucht mehr Zeit zum Starfield spielen? Bethesda hat die Lösung:

Bethesda kündigt zahlreiche Verbesserungen für Starfield an

Erst kürzlich verriet Bethesda, was in sich in der nächsten Zeit tun soll. In einem Twitter-Betrag bedanken sich die Entwickler zum einen für die Unterstützung und das positive Feedback, gleichzeitig garantieren sie eine langfristige Unterstützung sowie Verbesserungen. So zum Beispiel:

Helligkeits- und Kontrasteinstellungen

Menü zur HDR-Kalibrierung

FOV-Schieberegler

Nvidia DLSS-Unterstützung (PC)

Unterstützung für 32:9-Ultrawide-Monitore (PC)

Einen Knopf, durch den der Charakter auf der Stelle Nahrung aufnimmt

